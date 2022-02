Evan Mobley fait le show dans un Skills Challenge loufoque

La NBA avait annoncé un changement de format pour le Skills Challenge, anciennement connu sous le nom de concours des meneurs. Fini l'espèce de circuit avec slaloms, passes et tirs. Pour ce All-Star Game 2022, trois trios s'affrontaient sur différentes thématiques inspirées de la version originale, mais avec des ajouts de technologie (des cibles mouvantes et un moulin censé gêné la vision du shooteur...). Evan Mobley en a profité pour montrer pourquoi il serait certainement élu Rookie of The Year dans quelques mois, au milieu de ce display un peu loufoque.

L'intérieur des Cleveland Cavaliers, accompagné du tandem de All-Stars Darius Garland-Jarrett Allen, a fait le spectacle pour dominer les frères Antetokounmpo (Giannis, Thanasis et Alex) et la team de rookies (Cade Cunningham, Josh Giddey, Scottie Barnes).

Très à l'aise au shoot, puis décisif sur un tir du milieu de terrain sans trembler, Evan Mobley a régalé et offert au public de Cleveland l'occasion de s'enflammer un peu. Les gens ne savaient pas encore qu'ils allaient assister à l'un des pires concours de dunks de l'histoire du All-Star Game peu après...

