Evan Mobley, la stat étonnante et impressionnante sur ses playoffs

Maintenant que les playoffs sont pliés, il est temps de revenir rapidement sur les performances d'un joueur qui était attendu au tournant. Après des playoffs 2023 décevants sur le plan individuel et collectif, Evan Mobley a montré des choses cette fois, lors du parcours des Cleveland Cavaliers jusqu'en demi-finale de Conférence. Un peu tendre face aux Knicks l'année dernière, l'intérieur de la franchise de l'Ohio a semblé bien plus prêt et impactant ce coup-ci.

Sur le plan défensif, Mobley s'est montré à la hauteur des espoirs placés en lui grâce à ses superbes débuts en NBA en 2021. En attaque, lorsqu'il a pu être davantage impliqué, on a aussi vu par bribes le joueur qu'il pouvait devenir de ce côté-là du terrain.

Revenons rapidement à la défense, car c'est là qu'est son gagne-pain et sa plus grande chance d'être un joueur incontournable de la ligue dans un premier temps. Deux statistiques liés à sa protection de cercle - qui n'est évidemment pas son seul atout en défense mais en dit quand même beaucoup - illustrent bien ce qu'a réalisé Evan Mobley.

L'ancien joueur de USC a tout simplement terminé deuxième de tous les playoffs au nombre total de contres (26), derrière Daniel Gafford de Dallas, qui a joué 10 matches de plus que lui. Mobley est aussi deuxième à la moyenne de contres par match, derrière Chet Holmgren d'Oklahoma City, avec 2.2 blocks.

En finalement assez peu de matches (12), le Californien a montré un aperçu de ce qui pourrait être son niveau standard à l'avenir en post-saison. Et ça, Cleveland en avait besoin, avant de prendre des décisions sur le reste des cadres de l'équipe, qu'il s'agisse de Donovan Mitchell, Darius Garland et Jarrett Allen.

Evan Mobley vient tout juste de fêter ses 23 ans et quelque chose nous dit qu'il va passer un nouveau cap la saison prochaine.

La block party d'Evan Mobley (5 contres vs Orlando dans le game 7) dans ces playoffs