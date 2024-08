EXPLOIT de la Belgique, future adversaire des Bleues ?

Cette sélection belge nous a livré un paquet de grosses performances ces dernières années. Et ce que les coéquipières d’Emma Meesseman ont réalisé aujourd’hui ne sera pas la moins dingue d’entre elles.

Ce n’était certes qu’un match de poules. Mais après avoir perdu contre l’Allemagne et les USA, il leur fallait impérativement l’emporter pour voir les quarts de finale. Et pour, des raisons de point average, il leur fallait une victoire de 27 points. Et comme si ce n’était pas suffisant, il fallait coller ce +27 au Japon, vice-championne olympique en titre, qui avait sorti les Cats en quarts à Tokyo.

Mission impossible ? Pas pour cette incroyable équipe et pour une Emma Meesseman pour laquelle on va finir par être à court de superlatifs. Bien aidé (entre autres, tant la prestation collective a été belle) par Elise Ramette (16 pts, 4 pds), la meilleur scoreuse des derniers Jeux Olympiques a claqué une nouvelle masterclass. 30 pts à 14/21, 11 rbds, 4 pds et 5 ctres. Pour un petit 40 d’éval.

Résultat, après avoir démarré le pied au plancher (19-7 dans le premier quart), les joueuses de Rachid Meziane, l'ancien assistant de Valérie Garnier, n'ont jamais relâché la pression. Le score est monté à +31 à 36 secondes de la fin. Elles ont encaissé ensuite un panier et deux lancers, pour finir à ce fameux +27 (58-85).

Pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleues. Si les Françaises veulent éviter de croiser les USA avant une éventuelle finale, elles doivent l’emporter ce soir face à l’Australie. Elles retrouveraient alors cette Belgique qui les avait éliminé en demi du dernier Euro. Pas cadeau…

