Evan Fournier et Vincent Collet, friture sur la ligne…

Une défaite qui va laisser des traces. Vendredi, l'équipe de France a subi une gifle face à l'Allemagne (71-85) dans un match décisif pour la première place du groupe B. Face à la performance très pauvre des Bleus, Evan Fournier n'a pas mâché ses mots.

Une analyse cash en critiquant ouvertement le style de jeu tricolore. Sans surprise, cette sortie n'a pas été appréciée par le sélectionneur Vincent Collet. Garant du jeu des Bleus, le technicien tricolore s'est probablement senti attaqué dans ses choix.

Et comme nous vous l'indiquions samedi, le coach français a donc répondu à Fournier devant les médias.

"Evan Fournier n'est pas le groupe. C'est une déclaration regrettable et inacceptable, dont il porte la responsabilité. Je ne ferai pas d'autres commentaires, mais je pense que le groupe adhère.

On ne fait pas tout très bien, on a des chiffres qui reflètent notre qualité défensive et ils sont en baisse depuis deux, trois matches. On doit remonter. Comme je l'ai dit hier, j'ai la conviction qu'avec l'équipe dont on dispose, on ne peut obtenir de résultats si on n'a pas de solidité défensive.

Je l'ai déjà dit. Il a le droit de le penser, pas le droit de le dire en public. Pas quand on est dans une compétition de cette importance-là et qu'on prétend faire partie d'une équipe. On doit garder ça. Qu'il vienne me le dire à moi est une chose.

Qu'il s'épanche de cette façon-là n'est pas acceptable. C'est la première chose. Après, sur le basket, je ne réponds même pas. Ce n'est pas nécessaire. Un élément perturbateur dans la préparation ? Ce type de déclaration est toujours quelque chose qui pollue n'importe quelle équipe.

Tout ce qui attaque notre groupe et notre vie interne est forcément quelque chose de défavorable", a commenté Collet.