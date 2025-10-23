Alors que la saison NBA ne fait que commencer, les débuts d’Atlanta et de Zaccharie Risacher n’ont pas vraiment rassuré. Nos journalistes en ont discuté dans le CQFR, revenant sur cette première soirée compliquée pour les Hawks, battus à domicile par Toronto.

Une claque d’ouverture qui pique

Premier soir et première alerte à Atlanta : défaite 138-118 à domicile contre des Raptors qu’on imaginait derrière la meute à l’Est. Antoine est sans appel : « Franchement, les Hawks qui se prennent 138 points, défaite 138-118. Une équipe qui a dans son 5 majeur Porzingis, Risacher, Johnson, Daniels et Young qui prend 138 points. Il y a encore des soucis aux Hawks… »

Le score, la manière et le contexte (à la maison, sans absence majeure) disent tout : ce n’est pas une soirée “sans” anodine, c’est un vrai coup de froid. "Quand tu as des ambitions, tu ne peux pas perdre comme ça et être aussi perméable à domicile et contre une équipe censée être moins forte que toi », poursuit Shaï.

L’inquiétude immédiate ? La défense. Concéder 138 points avec un cinq pensé pour être plus discipliné et plus long sur les ailes n’est pas une bonne première. Antoine, encore : « Alors, ce n'est qu’un match, mais… il y a des défaites où tu te dis “OK” et il y a des défaites où tu dis “Mince, ça commence vraiment mal”, et là ça en fait partie pour Atlanta. »

Le cas Zaccharie Risacher : production, minutes… et message

Sur la feuille, Zaccharie Risacher n’a pas disparu : 16 points en une vingtaine de minutes, 13 tirs tentés, de l’agressivité et l’envie de s’inscrire tout de suite dans le paysage. Mais son temps de jeu interpelle : « Seulement 20 minutes de jeu pour Zaccharie Risacher, qui met quand même 16 points, prend 13 tirs. » Dit autrement : l’impact offensif est là, mais la confiance du coach n’y est peut-être pas encore.

Le vrai sujet, c’est ce que Quinn Snyder veut désormais demander à Zaccharie Risacher, dans un rôle qui évolue entre promesse confirmée et attente accrue. Dans une équipe qui a régulièrement péché par manque de constance et d’exigences défensives, la gestion des minutes raconte toujours quelque chose.

Et la question posée en direct n’est pas innocente : qui sera vraiment installé sur les ailes, et à quel degré de responsabilité, si la défense tangue comme ça ?

Un contexte qui n’aide pas

Il faut aussi situer la soirée d’Atlanta dans le cadre plus large de l’Est. Ce même soir, Orlando gagne, Detroit chute, et Toronto s’offre un gros score derrière RJ Barrett (25 pts) et Scottie Barnes (22-6-9). Peut-être a-t-on sous-estimé les Raptors… mais cela n’excuse pas tout. Quand les Hawks encaissent 138 points “plein pot”, c’est qu’il y a des soucis structurels que la pré-saison n’a pas réglés.

Là encore, nos chroniqueurs, via Shaï, remettent une couche de prudence… et de lucidité : « On voyait tous Atlanta faire une bonne saison - et ce sera encore tout à fait possible - mais il y a visiblement encore des choses à régler. »

Faut-il s’inquiéter pour Risacher ? Pas du tout. Pour les Hawks ? Un peu.

Les signaux autour de Zaccharie Risacher sont plutôt sains : volume de tirs, opportunisme, zéro timidité. Le temps de jeu bridé du premier soir n’est pas une sentence, plutôt un marqueur des priorités du staff à chaud, que ce soit stabiliser la défense, tester des combinaisons, naviguer le run adverse.

En revanche, Atlanta ne peut pas se permettre que ce match devienne un match « standard ». Avec Trae Young, Dyson Daniels et Jalen Johnson, le cinq doit imposer une identité claire sans transformer chaque soirée en concours d’adresse. Prendre 138 points à la maison n’est jamais un détail, surtout quand l’ambition affichée est de revenir dans le haut du wagon à l’Est.

Quelle suite ?

Trois axes de travail ressortent de ce premier coup d’œil : fixer un seuil défensif qui ne bouge pas, même quand l’attaque ne déroule pas ; de la continuité pour Risacher, avec une vingtaine de minutes “assurées”, des responsabilités sur des choses simples ; clarifier les rôles sur l’aile afin d’éviter la valse des profils qui dilue les repères. Plus la rotation est lisible, plus un jeune joueur peut monter en régime.

La saison vient à peine de s’ouvrir. S’alarmer pour Zaccharie Risacher n’aurait aucun sens ; son entrée suggère plutôt qu’il est prêt à apprendre vite. S’agacer, en revanche, de voir les mêmes fuites défensives réapparaître chez les Hawks dès J1, oui, ça en a un peu plus, de sens.

Le constat de la nuit résume l’équation : le talent est là, mais pas encore la cohésion.. À Atlanta de ne pas laisser cette première impression s’installer.

