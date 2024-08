L'équipe de France de 3x3 est passée tout près d'une médaille d'or olympique lundi soir. Ce n'est qu'en prolongation que les Bleus, invités surprise en finale contre les Pays-Bas, se sont inclinés (18-17), sur un game winner de l'incroyable Worthy De Jong.

#Paris2024 | 😭 NOOOOOOOOON !!! C'EST TERRIBLE ! 🇳🇱 Les Pays-Bas climatisent complètement la Concorde en prolongation avec cet ÉNORME tir à deux points de De Jong ! 🇫🇷🥈 La France termine deuxième de ce tournoi olympique avec une MAGNIFIQUE médaille d'argent. pic.twitter.com/GpLuEMyYJl — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

L'issue est cruelle, mais quel exploit incroyable de la part de cette équipe ! Dans une ambiance totalement surréaliste sur la place de la Concorde, Lucas Dussoulier, Franck Séguela, Jules Rambaut et Timothé Vergiat, ont échoué de peu dans leur quête de l'or, mais peuvent être incroyablement fiers de leurs parcours. Qualifiés in extremis pour ces Jeux Olympiques 2023, absolument pas attendus comme des candidats sérieux pour sortir de la poule unique, les Français ont été de très beaux outsiders, avec à leur tableau de chasse la Serbie, puis la Lettonie, respectivement champions du monde et olympique en titre.

L'enthousiasme né autour du 3x3 sera, espérons-le, contagieux, avec une vraie envie de la FFBB de développer la discipline pour que la France en devienne une nation référence. On espérera aussi voir les filles plus à la fête lors des prochaines compétitions, elles dont les ambitions de médaille ont rapidement été douchées.

3x3 : Exploit des Bleus face aux champions olympiques, direction la finale !