La publication des All-NBA Teams a mis fin à l’une des plus grandes séries de l’histoire moderne de la NBA pour LeBron James.

Une page de l’histoire de la NBA vient officiellement de se tourner pour LeBron James.

La ligue a dévoilé dimanche ses All-NBA Teams de la saison 2025-26, et pour la première fois depuis plus de vingt ans, la superstar des Los Angeles Lakers n’apparaît dans aucune des trois équipes.

Une absence qui met fin à une série absolument historique : LeBron James avait été sélectionné dans une All-NBA Team lors de chacune des 21 dernières saisons. Dont 13 fois dans la 1st Team.

La série avait commencé dès la saison 2004-05, lorsque James avait intégré la All-NBA Second Team aux côtés de Dwyane Wade, Kevin Garnett, Amar'e Stoudemire et Ray Allen.

Elle s’était prolongée jusqu’à l’an dernier, avec une nouvelle sélection dans la deuxième équipe All-NBA aux côtés de Anthony Edwards, Stephen Curry, Evan Mobley et Jalen Brunson.

Cette fois, le quadruple MVP paie notamment la règle des 65 matches minimums instaurée par la NBA pour les récompenses individuelles. LeBron James n’a disputé que 60 rencontres cette saison, après avoir manqué plusieurs semaines à cause de douleurs sciatiques au dos.

Malgré cela, le vétéran de 41 ans a encore affiché des statistiques solides avec 20,9 points, 6,1 rebonds et 7,2 passes de moyenne, tout en aidant les Lakers à terminer à la quatrième place de la conférence Ouest avant une élimination au deuxième tour des playoffs.

L’avenir de James reste désormais l’un des grands dossiers de l’intersaison. Le joueur dispose d’un contrat expirant de 52,6 millions de dollars, et les spéculations continuent autour d’une éventuelle dernière saison, voire d’un possible départ de Los Angeles.