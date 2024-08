Les Bleues accrochent leur place en finale après prolongation !

France - Belgique : 81-75

Il y aura bien deux chocs au sommet entre l’équipe de France et le Team USA en finale des Jeux Olympiques 2024. Deux affiches dans l’Accor Arena de Paris-Bercy. D’abord les hommes, samedi, puis les femmes, dimanche. Les joueuses tricolores ont accroché, ou plutôt arraché, leur ticket pour l’ultime rencontre du tournoi en venant à bout de la Belgique après prolongation ce vendredi (81-75).

Ce fut difficile, ce fut houleux, souvent chaotique et rarement très beau mais les Bleues ont su tenir bon pour remporter un match un peu bizarre où les deux équipes ont enchaîné les temps forts avant de s’éteindre au même moment. L’enjeu a pesé dans les têtes puis sur les poignets. Mais au bout du compte, ce sont les troupes de Jean-Aimé Toupane qui ont eu le dernier mot dans le temps supplémentaire.

Moment choisi par Gabby Williams pour prendre le jeu à son compte. Frustré par des fautes, scotché sur le banc une partie de la soirée, l’arrière a relancé ses camarades avec deux layups dès l’entame de l’OT. Dont un avec la faute. Deux paniers importants auxquels il faut ajouter deux autres points puis deux lancers. Soit 9 de ses 18 points inscrits après le buzzer du quatrième quart-temps pour la meilleure marqueur de l’EDF.

Avant elle, Valériane Ayayi (17 points) avait assuré le scoring pour maintenir à flot un groupe malmenée en début de rencontre. Les Belgian Cats ont frappé les premières (10-17) avant d’encaisser un 19-1 infligée à cheval sur les deux premiers quart-temps par des Françaises très agressives en défense. Elles ont pris 11 points d’avance et l’écart aurait pu être encore plus conséquent si elles n’avaient pas manqué de précision et de réussite, à l’image d’une Marine Johannes complètement à côté de ses pompes (1 sur 10 aux tirs, 4 balles perdues).

Les double-pas ratés ont fini par donner des occasions aux Belges de revenir. Portées par une Emma Meesseman de gala (19 points, 14 rebonds, 6 passes), les joueuses de Rachid Meziane ont fini la première mi-temps sur un 12-0 et ils ont attaqué la seconde sur un 10-0. De quoi prendre 10 points d’avance.

Mais les très nombreuses rebonds offensifs français – 19 au total – et les pertes de balle belges (22) ont permis aux Bleues de reprendre le contrôle quasiment jusqu’au bout… avec un panier primé de l’inévitable Meesseman qui a envoyé tout le monde en prolongation.

Williams est alors passée par là, épaulée par Iliana Rupert (15 points). La Franco-américaine va pouvoir défier son autre patrie, les Etats-Unis, en finale dimanche. Une affiche de rêve, une de plus, avec l’espoir pour ces femmes de faire mieux que leurs aînées, battues dans leur quête de l’Or olympique à Londres en 2012.

Le boxscore