On nous aurait dit que l'équipe de France bouclerait cette phase de groupes des Jeux Olympiques avec 3 victoires en 3 matches, dont un succès marquant contre Team USA, on aurait signé en se demandant presque si ce n'était pas un rêve. Les Bleus sont très sérieux et n'ont pas fait le déplacement à Tokyo pour rien. Après leur succès (79-62) contre l'Iran dans la nuit de vendredi à samedi, ils savent que ce qui les attend va être d'une autre dimension.

Sans forcer, ni vraiment avoir à le faire, les joueurs de Vincent Collet ont géré des Iraniens comme toujours portés par l'ancien joueur NBA Hamed Haddadi (18 points, 12 rebonds, 5 passes et 3 contres). En dehors de Timothé Luwawu-Cabarrot, personne n'atteint ou dépassé les 20 minutes de jeu et tout le monde a pu se dégourdir les jambes. A commencer par Frank Ntilikina, absent des deux premiers matches en raison d'une gêne musculaire. Le meneur des New York Knicks a passé près de 19 minutes sur le parquet pour 3 points, 4 passes et et 1 interception.

Ce retour du "French Prince", important lors du dernier Mondial où l'équipe de France a fini avec le bronze, a fait plaisir à son sélectionneur.

"Frank a fait un bon match et particulièrement une première mi-temps intéressante. C'est rassurant, il ne s'est pas ressenti de sa petite blessure", s'est satisfait Collet dans des propos rapportés par L'Equipe.

Thomas Heurtel meilleur scoreur du match

Les coéquipiers de Nicolas Batum ont compté jusqu'à 19 points d'avance à la mi-temps, en se répartissant les tâches offensives. Thomas Heurtel a été le plus tranchant avec 16 points en 14 minutes de jeu, mais "TLC" (12 pts), Nando De Colo et Vincent Poirier (10 pts) ont également atteint la barre des 10 points.

Au sortir de la rencontre, Vincent Collet a bien rappelé que son équipe n'avait encore rien fait et que le plus difficile allait démarrer avec les quarts de finale. La France va attendre les dernières rencontres de groupes pour savoir quelle équipe du deuxième chapeau (celui des quatre équipes les moins performantes parmi celles qualifiées) elle devra affronter pour atteindre le dernier carré.

"L'équipe va bien, mais comme je le leur ai dit, bien que nous soyons heureux de ce qu'on a déjà accompli, tout commence maintenant. Se qualifier, de surcroît en étant premier du groupe, c'est bien. Mais quoi qu'il arrive, l'adversaire qui nous attend sera redoutable. Le quart de finale est toujours la clé de la compétition. Si tu gagnes, tu joues jusqu'au bout une chance de médaille. Sinon tu rentres chez toi".

Les matches éliminatoires auront tous lieu le mardi 3 août. Parmi les équipes d'ores et déjà qualifiées, en plus de l'équipe de France, on retrouve la Slovénie et l'Espagne. Team USA affronte pour sa part la République tchèque ce samedi à 14 heures pour valider son billet.

