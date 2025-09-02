France–Pologne : les clés d’un choc décisif pour les Bleus

L’équipe de France retrouve le parquet ce soir (20h30) face à la Pologne dans un match déjà crucial pour la suite de l’EuroBasket.

Après un début de compétition en dents de scie, les Bleus abordent cette rencontre avec un effectif potentiellement amoindri : la présence d’Alex Sarr est très incertaine, une alerte au mollet l’ayant tenu éloigné de l’entraînement depuis plusieurs jours.

Un contexte compliqué

La Pologne aborde ce duel invaincue après trois victoires, certes parfois arrachées dans la douleur, mais portées par une belle dynamique et l’avantage du terrain. La France, elle, reste marquée par une première défaite frustrante et doit impérativement réagir pour rester dans la course à la première place du groupe. « Sans Sarr, on se retrouve super léger à l’intérieur », a résumé l’un de nos journalistes, rappelant la fragilité déjà identifiée du secteur intérieur français.

Les forces polonaises

Le danger principal se nomme Jordan Loyd, naturalisé pour l’occasion et en état de grâce : il tourne à 28,3 points de moyenne, avec 58 % de réussite au tir et un impressionnant 61 % à trois points. Son apport extérieur change totalement le visage de la sélection polonaise. À ses côtés, Mateusz Ponitka reste fidèle à sa réputation de joueur complet et capable de hausser son niveau en équipe nationale.

« Ponitka en sélection, c’est toujours un joueur de très haut niveau, même quand ses saisons en club sont plus compliquées », souligne Shaï. La Pologne mise aussi sur son adresse longue distance pour compenser un secteur intérieur limité, ce qui oblige les Bleus à resserrer leur défense extérieure.

Les clés pour les Bleus : un small-ball assumé ?

Sans Sarr, Vincent Collet et son staff devront miser sur la polyvalence de Bilal Coulibaly, l’énergie de Zaccharie Risacher ou encore la créativité de Sylvain Francisco. La stratégie pourrait passer par un small-ball assumé : courir, multiplier les possessions et provoquer des transitions rapides.

Défensivement, la pression sur Loyd et Ponitka sera déterminante. « On a les athlètes pour le freiner, ce que n’avaient pas forcément l’Islande ou Israël », insistait Antoine dans le CQFR.

Un enjeu de classement

Au-delà de l’affiche, le résultat aura un impact direct sur le tableau final. Une victoire française offrirait l’avantage sur la Pologne en confrontation directe. Pour terminer premiers du groupe, il faudrait cependant l’emporter avec plus de 25 points d’écart, un scénario peu probable. Le match Israël–Slovénie (17h15) donnera aussi une indication sur l’importance exacte de ce duel pour la suite de la compétition.

« Il n’y a pas vraiment de calcul à faire : il faut gagner ce match », a résumé l’équipe du CQFR.

La France part favorite, mais l’absence possible d’Alex Sarr ajoute une incertitude majeure. La capacité des Bleus à s’adapter et à contrôler les extérieurs polonais sera scrutée de près. Réponse ce soir à 20h30.

Retrouvez l’analyse complète et le débrief dans notre dernier CQFR disponible en vidéo et en podcast :