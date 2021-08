Les Knicks laissent filer Frank Ntilikina… c’est quoi la suite ?

Les New York Knicks ont officiellement abandonné le projet Frank Ntilikina. Le Français, drafté en huitième position en 2017, est désormais libre de signer où bon lui semble. La franchise de Manhattan ayant renoncé aux droits sur le combo guard formé à la SIG.

The New York Knicks have renounced the free agent rights to Frank Ntilikina. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) August 11, 2021

C’est l’occasion pour le récent médaillé Olympique de prendre un nouveau départ. Peut-être en NBA, si jamais il trouve une équipe prête à le relancer. Ou plutôt le lancer. Parce qu’il n’aura finalement pas montré grand-chose en quatre saisons dans la ligue.

Ntilikina, 23 ans, a compilé 5 points et 2,7 passes en 211 matches. Avec trop peu de progrès offensifs pour vraiment se faire une place à New York. Tout n’est pas de sa faute. Il n’a pas souvent eu sa chance et il a été contraint de jongler avec des blessures. Les Knicks ne sont pas non plus réputés pour leur capacité à développer des jeunes joueurs.

C’est dommage, parce que le natif d’Ixelles (Belgique) a du talent et un potentiel intéressant. C’est notamment un excellent défenseur qui pourrait donner des coups de main à bien des organisations si on lui donnait régulièrement du temps de jeu pour vraiment avoir une chance d’évoluer.

On ne serait pas étonné qu’une formation tente le coup. Au moins pour une saison. Ce serait alors à Frank Ntilikina de ne pas griller cette opportunité.

