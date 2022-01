Frank Vogel est sur un siège éjectable, les Lakers tiennent leur bouc émissaire…

La victoire contre le Utah Jazz lundi a été une vraie bouffée d'air frais pour les Los Angeles Lakers. Pour Frank Vogel, elle a peut-être même été un peu plus que cela. Selon The Athletic, le coach des Angelenos se trouve actuellement sur un siège éjectable et sa situation est réévaluée après chaque match de son équipe.

Les trois défaites consécutives contre Memphis, Sacramento et Denver, cette dernière avec un déficit de 37 points, ont sérieusement fragilisé sa situation, alors que les Lakers sortaient auparavant de quatre succès de rang. Les nombreuses absences liées au Covid et aux blessures, notamment celle d'Anthony Davis, n'ont pas permis à Vogel de bénéficier de beaucoup plus d'empathie. Le front office est furieux de voir que L.A. ne pointe qu'au 7e rang à l'Ouest avec un record conséquent sur le top 4.

Ce n'est bien entendu pas Frank Vogel qui a bâti ce roster au sein duquel il y a clairement quelques déséquilibres. Mais comme souvent, le premier fusible est le coach et, s'il n'est pas exempt de tout reproche, son renvoi calmera les fans pendant un temps.

On n'en est pas encore là et les Lakers peuvent encore espérer redresser la barre, bien qu'ils comptent 7 victoires de moins que le 4e et ont pour le moment plus de chances de disputer à nouveau le play-in tournament que les playoffs.

A tout hasard, et puisque ce sont généralement les assistants qui font l'interim lorsqu'un coach est renvoyé, on retrouve deux coaches qui ont déjà officié en NBA dans le staff de Frank Vogel : David Fizdale et Lionel Hollins.