Alors que l’essentiel de la Free Agency est déjà passé, une poignée d’équipes a encore un coup à jouer. Six d’entre elles disposent encore de la midlevel exception de 12,4 millions de dollars pour les franchises en dessous de la luxury tax, comme le relève ESPN. Cette enveloppe pourrait leur permettre de faire un beau recrutement.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment les Memphis Grizzlies et les Atlanta Hawks, qui sont certainement les plus compétitives de ce groupe. Les Brooklyn Nets constituent également une destination attrayante à cet égard. Les Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets et Washington Wizards complètent la liste.

Chacune de ces équipes pourrait utiliser cette ressource pour signer un vétéran intéressant. Christian Wood et Kelly Oubre Jr, par exemple, sont encore disponibles sur le marché.

Les cinq meilleurs agents libres encore disponibles

Plusieurs franchises en reconstruction ont encore de l’argent à dépenser. Les Pacers, notamment, mais aussi les Pistons, Rockets, Spurs, le Magic et le Jazz. L’été et la Free Agency NBA ne sont pas encore tout à fait terminés.

