Gabby Williams quitte l’Europe, choix majeur pour la star des Bleues

Unrivaled a annoncé jeudi la signature de l'internationale tricolore Gabby Williams dans sa ligue, un bouleversement pour le basket européen.

C'est une annonce inattendue : Gabby Williams va quitter l'Europe pour s'engager avec Unrivaled. La Française a signé un contrat de plusieurs années qui prendra effet à partir de la saison 2027, en janvier prochain.

Certaines rumeurs l'envoyaient du côté de la nouvelle ligue Project B, mais contre toute attente, elle a choisi de rester aux États-Unis. Passée par Montpellier, l'ASVEL ou encore Sopron, Gabby Williams ne disputera pas de saison européenne pour la première fois depuis ses débuts professionnels en 2018.

Son dernier club sur le Vieux Continent restera donc le Fenerbahçe, avec lequel elle a remporté l'Euroligue et le championnat de Turquie.

L'internationale tricolore a expliqué son choix :

"C'est vraiment exceptionnel d'avoir l'opportunité de jouer aux côtés de certaines des meilleures joueuses du monde, de continuer à progresser et de faire partie d'une initiative qui fait avancer le basket féminin."

Rejoindre la ligue paraît finalement assez logique pour l'ailière des Valkyries. Une bonne partie des joueuses WNBA disputent désormais leur intersaison au sein d'Unrivaled. Elles étaient 48 l'an dernier, avec notamment Napheesa Collier, Paige Bueckers, Chelsea Gray, Breanna Stewart, Skylar Diggins, Cameron Brink et bien d'autres grandes figures de la ligue.

Gabby Williams devient ainsi la deuxième Française après Dominique Malonga à rejoindre le projet, et seulement la troisième Européenne à évoluer dans la ligue.

La joueuse de Golden State réalise une excellente saison en WNBA et a logiquement suscité beaucoup d'intérêt. Meilleure marqueuse et deuxième meilleure passeuse des Valkyries, elle avait notamment établi son record en carrière il y a quelques jours avec 27 points. La Française est sur un nuage et Unrivaled réalise un joli coup en obtenant sa signature.

Gabby Williams today 🔥 • 27 points

• 6 rebounds

• 2 steals

• 10/17 FG

• 28 minutes played pic.twitter.com/dsjx7j0JnS — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 6, 2026

Mais Unrivaled, c'est quoi ?

Unrivaled est une ligue américaine de basket 3x3 créée par les anciennes coéquipières de Gabby Williams à UConn, Breanna Stewart et Napheesa Collier.

La compétition se déroule principalement à Miami, avec quelques rencontres d'exhibition organisées dans d'autres villes afin de promouvoir le projet et de contribuer au développement du basket féminin. La saison s'étend de janvier à mars et comprend des playoffs, ainsi qu'une semaine consacrée aux duels en un contre un, dont la gagnante repart avec une importante récompense financière. Chelsea Gray est l'actuelle tenante du titre.

En 2027, dix équipes sont attendues contre huit cette saison. Chaque effectif est composé de six joueuses. Fidèle au modèle sportif nord-américain, Unrivaled organisera une draft afin de déterminer dans quelle équipe évoluera Gabby Williams.

La ligue est déjà considérée comme une réussite. Elle a notamment établi un record d'affluence avec 21 490 spectateurs lors d'un événement organisé à Philadelphie en 2026 et aurait généré 45 millions de dollars de revenus cette saison.

Un format original qui permet à de nombreuses joueuses WNBA de rester aux États-Unis pendant l'intersaison tout en continuant à évoluer à un niveau élevé avant de retrouver la grande ligue.