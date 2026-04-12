Gabby Williams quitte Seattle, sa shortlist dévoilée

Gabby Williams, la star de l'équipe de France, va changer d'équipe en WNBA. Libre, elle devrait rejoindre Golden State, Las Vegas ou Minnesota, qui ont sa préférence.

L’aventure entre Gabby Williams et le Seattle Storm touche bien à sa fin. Et l’internationale française a déjà commencé à lever un coin du voile sur la suite. Comme l’a révélé Noé Delaunay, du média Taille 6, l'ancienne joueuse de Chicago a indiqué qu’elle discutait actuellement avec trois franchises : les Las Vegas Aces, le Minnesota Lynx et les Golden State Valkyries.

Ce départ marque la fin d’un passage solide à Seattle, où Gabby Williams sort d’une vraie belle saison sur le plan individuel. L'internationale française a été All-Star pour la première fois de sa carrière et s’est un temps installée dans la conversation pour le Defensive Player of the Year. Elle a même terminé la saison avec 99 interceptions, meilleur total de la ligue, en plus d’une place dans le All-Defensive First Team.

Collectivement, en revanche, le sentiment est plus mitigé. Seattle a bien accroché les playoffs, mais sans vraiment donner l’impression de pouvoir peser durablement sur la course au titre. À ce stade de sa carrière, Gabby Williams peut difficilement se contenter d’une situation moyenne. Elle est dans un moment où elle peut, et sans doute doit, capitaliser à la fois sportivement et financièrement, surtout dans une free agency 2026 dopée par les nouvelles marges offertes par le CBA. Des équipes comme Minnesota ou Golden State semblent, sur le papier, mieux armées que Las Vegas pour lui proposer un gros effort salarial.

Le cas des Aces reste quand même particulier. Aller à Las Vegas, ce serait rentrer chez elle, puisque Gabby Williams est originaire du Nevada. Mais ce serait aussi un signal clair : celui d’un choix avant tout tourné vers l’ambition sportive. Car Vegas n’a pas forcément la même souplesse financière que d’autres prétendants. À Minnesota, elle retrouverait son ancienne coéquipière d’UConn Napheesa Collier. À Golden State, elle rejoindrait deux Bleues, Iliana Rupert et Janelle Salaün, dans un projet déjà très séduisant sur le papier.