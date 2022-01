Gerald Green sort de sa retraite, le dunkeur fou a dû voir qu’il avait encore le niveau…

Gerald Green ne sera pas resté bien longtemps à la retraite. Passé assistant-coach de Stephen Silas à Houston, sa ville natale, cette saison, l'ancien dunkeur phénoménal s'est peut-être rendu compte qu'avec le protocole Covid et la politique sportive des Rockets, il avait encore sa place en NBA.

Selon Shams Charania de The Athletic, Green a décidé de reprendre le basket professionnel et de se rendre disponible pour un contrat en G-League. Le but, évidemment, est de se servir de cette expérience comme un tremplin pour revenir en NBA. L'ex-joueur de Boston, Houston, Dallas, Phoenix ou Miami, n'a que 35 ans et sans doute encore quelques cartons au scoring et tomars en réserve.

Le fait de voir des joueurs plus âgés que lui - coucou Joe Johnson - revenir au jeu dans le contexte actuel lui a sans doute donné quelques idées. On va donc suivre avec attention la forme dans laquelle Gerald Green va se présenter en G-League dans les jours qui viennent, dès qu'une équipe l'aura fait signer.

This Gerald Green dunk was CRAZY 🤯 pic.twitter.com/84U8FfaNRv — SportsCenter (@SportsCenter) March 19, 2020