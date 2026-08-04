L’euphorie a à peine eu le temps de retomber que l’un des bâtisseurs de l’équipe quitte le navire. Gersson Rosas, vice-président aux opérations basket des Knicks, a annoncé son départ de la franchise après quatre saisons. De quoi priver New York de la pièce la plus discrète, mais non moins essentielle de l’organigramme qui a ramené un titre dans la ville en juin.
Rosas a fait ses adieux à l’équipe sur Instagram, aux côtés du président Leon Rose et du conseiller William « Worldwide Wes » Wesley. « Mission accomplie. Place au prochain chapitre », a-t-il résumé.
« Avoir concrétisé notre vision de ramener un titre à New York après 53 ans restera un accomplissement dont je serai à jamais fier », a-t-il écrit sous une photo des cadres de l'équipe en France, à Saint-Tropez. « Avoir contribué à bâtir une équipe qui a représenté cette ville, tissé un lien avec ses supporters et rassemblé les gens, c’est ce que je garde de plus précieux de cette aventure. Tout mon amour à ma famille des Knicks. »
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Arrivé en 2022 après des passages aux Rockets et aux Timberwolves, Gersson Rosas s’était imposé comme l’un des principaux décisionnaires du front office, aux côtés de Rose et de « Worldwide Wes ». Le voir plier bagage juste après le sacre obtenu face aux Spurs de Victor Wembanyama a de quoi intriguer. Peut-être l’appel d’un nouveau projet, et d’un rôle plus étoffé.
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