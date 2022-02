Giannis Antetokounmpo, 50 points avec une efficacité quasiment historique

Giannis Antetokounmpo a réalisé un énorme carton pour son retour ! Mis au repos, l'ailier des Milwaukee Bucks a fait vivre un enfer aux Indiana Pacers (128-119) la nuit dernière. Intenable, le Greek Freak a compilé 50 points, 14 rebonds et 4 passes décisives.

Offensivement, la star a semblé sur un nuage sur cette partie. Impressionnant dans la peinture, le natif d'Athènes a ainsi tourné à 17/21 aux tirs ! Dans l'histoire, il s'agit de la 4ème performance à 50 points avec le moins de tirs. C'est dire l'efficacité d'Antetokounmpo !

Devant lui, on retrouve seulement Adrian Dantley (17 tirs en 1980), Willie Burton (19 en 1994) et Damian Lillard (20 en 2021). Un exploit d'autant plus impressionnant avec seulement 2 paniers primés sur l'ensemble de la partie.

"Évidemment, c'est un sentiment agréable de mettre 50 points, on s'en souvient toujours, mais je me préoccupe seulement de gagner. Je veux gagner des matchs. 50 points, 40 ou même 30, tout ça, les accolades vont venir, mais elles ne viennent qu'avec la victoire. Si votre objectif principal, votre priorité, est de gagner, vous faites tout ce qu'il faut pour terminer le match. Parfois, c'est de tirer plus. Parfois, il faut défendre davantage. Tout le reste vient, mais si vous pensez à me faire marquer 50 points, à me faire marquer les miens, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours se concentrer sur la victoire", a insisté Giannis Antetokounmpo pour ESPN.

Et souvent, pour faire gagner les Bucks, Giannis Antetokounmpo n'hésite pas à maltraiter ses adversaires !

