Giannis Antetokounmpo absent plusieurs semaines, Milwaukee en PLS

L’année se termine, il fait froid, les défaites s’enchaînent et c’est dans contexte si particulier, avec 7 matches à l’extérieur à venir que les Milwaukee Bucks vont devoir convaincre, une fois de plus, Giannis Antetokounmpo de rester dans le Wisconsin. La mission ne s’annonce pas facile, et c’est un euphémisme. Selon Shams Charania, le double-MVP va prendre les prochaines semaines pour réfléchir à son avenir avec son agent et éventuellement se fixer sur son envie ou non d’aller voir ailleurs dès maintenant.

Giannis Antetokounmpo prêt à quitter Milwaukee dès maintenant ?

Mais il va aussi prendre ces semaines en question pour se reposer et se soigner. En effet, le Grec s’est blessé au mollet lors de la victoire contre les Detroit Pistons et il sera indisponible pendant deux à quatre semaines selon ESPN. S’il venait à manquer presque un mois de compétition, il se retrouvera potentiellement inéligible pour les trophées de fin de saison (All-NBA, MVP, etc.) étant donné qu’il faut atteindre la barre des 65 rencontres.

Giannis Antetokounmpo en a déjà manqué 6. Les Bucks en ont perdu 5. Ils sont à peine dans le positif (9-8) avec leur superstar mais souffrent énormément en son absence. Notamment en attaque. Le challenge est donc colossal pour Kevin Porter Jr, Ryan Rollins et leurs coéquipiers, qui vont devoir essayer de faire remonter la franchise au classement pour éventuellement rassurer le « Greek Freak » sur la capacité des Bucks à ne serait-ce que jouer les playoffs cette saison. Ils sont dixièmes de la Conférence Est à l’heure actuelle.