En attendant, Giannis Antetokounmpo rejoint… l’infirmerie

Est-ce que ce sont les défaites en cascade et la décision à prendre sur son avenir qui pèse sur le corps de Giannis Antetokounmpo ? Seul lui le sait, et encore, pas sûr qu’il en soit même conscient, mais mental et physiques sont souvent étroitement liés. Et en ce moment, le Grec enchaîne les pépins de santé justement. Déjà absent 6 rencontres (5 défaites des Milwaukee Bucks), il est sorti au bout de seulement trois minutes la nuit dernière.

Il souffrirait d’une élongation au mollet. La franchise, via Doc Rivers, a de suite donné des nouvelles rassurantes en précisant que le double-MVP n’était pas blessé au tendon d’Achille. Mais on sait que les staff médicaux prennent désormais très au sérieux les douleurs au mollet et il ne serait pas étonnant que Giannis Antetokounmpo soit à nouveau contraint au repos forcé.

Ça ne va pas faire les affaires des Bucks. Ils ont réussi à s’imposer contre les Pistons malgré la perte de leur meilleur joueur mercredi soir mais combien de temps tiendront-ils sans lui ? Surtout que chaque résultat est important à un moment où Giannis se poserait des questions sur son futur à Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo prêt à quitter Milwaukee dès maintenant ?