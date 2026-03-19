Giannis Antetokounmpo refuse une proposition des Bucks… en attendant son départ ?

Les supporters, les dirigeants, le coach et même les joueurs des Milwaukee Bucks ont abandonné sur cette fin de saison. Et on ne leur en veut (presque) pas. Il y en a un, en revanche, qui ne veut pas lâcher l’affaire. C’est Giannis Antetokounmpo. Le Grec s’est encore blessé, cette fois-ci au genou, et le front office l’a approché pour lui proposer tout simplement de mettre un terme à son année étant donné qu’il ne reste qu’une toute petite dizaine de matches et que la franchise du Wisconsin ne semble même plus en mesure d’accrocher le play-in. Selon ESPN, la superstar a décliné la proposition.

Antetokounmpo, qui sera absent au moins une semaine en raison d’une hyperextension du genou, voudrait absolument reprendre la compétition une fois qu’il aura le feu vert des médecins. On aurait pourtant pu penser, après une saison aussi difficile, aussi bien sur le plan physique qu’émotionnel, que du repos supplémentaire lui ferait le plus grand bien. Une occasion de recharger les batteries et de se vider l’esprit. Alors pourquoi s’entêter ? Peut-être parce que Giannis sait que le nombre de matches disputés sous la tunique des Bucks, franchise qui l’a drafté en 2013, sont comptés.

Il n’a pas été transféré le soir de la deadline, et c’est logique. Mais il paraît de plus en plus évident que le joueur et le club vont devoir se séparer. Milwaukee n’est plus en mesure de lui offrir le cadre compétitif qu’il répète vouloir chercher à tous prix. Dans son intérêt, c’est sans doute le moment d’aller voir ailleurs pour partir en quête d’une deuxième bague de champion NBA. Giannis Antetokounmpo, 31 ans, est donc fortement pressenti pour changer pour la première fois d’équipe cet été. Il ne veut sans doute pas quitter les Bucks de cette manière.

Le double MVP a déjà raté 32 rencontres cette saison, plus qu’à n’importe quel stade de sa carrière. Les Bucks sont 11eme de la Conférence Est avec 7 victoires de moins que les Hornets alors qu’il ne reste plus que 14 matches à disputer pour Milwaukee.

Le verdict est tombé pour Giannis Antetokounmpo