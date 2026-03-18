Le verdict est tombé pour Giannis Antetokounmpo

Le « Doc » Rivers avait vu juste. Bien que son surnom n’ait rien à voir avec la médecine, le coach des Milwaukee Bucks ne s’était pas trompé en devinant une hyperextension du genou pour Giannis Antetokounmpo. Le Grec refusait un temps d’admettre l’évidence mais il s’est résigné à faire une IRM, qui a donc révélé ce nouveau pépin physique. « L’image était très bonne, il n’y avait aucun damage structurel et ça, c’est la bonne nouvelle », confie Rivers à la presse.

La franchise du Wisconsin va donc devoir à nouveau se passer de son meilleur joueur pendant au moins une semaine. Ce qui ne lui réussit pas cette saison. Ils ont perdu 21 des 32 matches manqués par la superstar (17 victoires sur 36 en sa présence). Le constat est là : Antetokounmpo n’a jamais été aussi souvent absent durant sa carrière. Sans doute dans le dur mentalement, notamment en raison des mauvais résultats des Bucks, probablement un peu anxieux au sujet de la suite de sa carrière, avec un départ qui paraît inévitable, ou tout simplement malchanceux, le joueur de 31 ans s’est blessé plusieurs fois au mollet. Il s’est aussi fait mal à la cheville et donc au genou.

Il semble évident que Giannis Antetokounmpo a besoin de repos et de déconnecter avant de se concentrer pleinement sur son futur. L’été s’annonce stressant et chargé, son transfert étant de plus en plus évident. Cependant, il n’exclut pas de rejouer encore cette saison. Quoi qu’il en soit, ça ne changera plus grand-chose. Milwaukee est quasiment hors-course pour le play-in après sa défaite contre les Cavaliers la nuit dernière.

CQFR : « SGA » remet le couvert