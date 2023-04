Giannis Antetokounmpo blessé, Milwaukee croise les doigts

Les Milwaukee Bucks pouvaient difficilement craindre une pire entrée en matière en playoffs. Non seulement ils se sont inclinés contre le Miami Heat (117-130) dès l'ouverture de la série mais en plus Giannis Antetokounmpo a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément sur blessure. Il s'agirait d'une contusion au dos contractée après une lourde chute au cours du premier quart-temps. Le double-MVP a rejoint le vestiaire avant de revenir sur le terrain très brièvement quelques instants plus tard. Mais visiblement gêné, il est retourné voir les médecins et n'a pas rejoué ensuite.

« Il n’avait pas l’air à l’aise et il ne bougeait pas très bien. On a pris la bonne décision », assure Mike Budenholzer avant de poursuivre au sujet de sa superstar : « On va surveiller ça de près et on va voir dans quel état il sera au réveil. Il va falloir attendre. On verra ce que disent les médecins mais surtout on verra ce que dit Giannis. On a eu de la chance jusqu’à présent parce qu’il se remet très rapidement et il est incroyablement résistant mais on verra au jour le jour. »

Giannis Antetokounmpo n'a joué que 11 minutes. Déjà menés au score à sa sortie, les Bucks ont subi en son absence. Jimmy Butler (35 points, 11 passes) s'est affirmé comme le meilleur joueur sur le terrain et le Heat a réussi l'upset en faisant preuve d'une adresse insolente. Un éventuel forfait du « Greek Freak » aurait évidemment une énorme influence sur la série. Milwaukee a gagné 11 des 19 matches qu'il a manqué cette saison mais passer un tour de playoffs sans lui est un tout autre challenge. Seule bonne nouvelle, Khris Middleton (33 points) a l'air plutôt en forme après avoir été gêné par son genou il y a quelques jours.

