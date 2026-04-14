Giannis Antetokounmpo pas intéressé par l’idée de jouer à l’Ouest ?

Fortement susceptible de changer de franchise cet été, Giannis Antetokounmpo aurait peut-être une préférence pour les équipes de la côte Est.

Où ira Giannis Antetokounmpo (et LeBron James ? Kawhi Leonard ?) ? Une question que vous n’avez sans doute pas fini d’entendre. La saison vient de se terminer et les joueurs des Milwaukee Bucks sont en vacances. Le Grec va enfin pouvoir souffler. Mais son nom devrait circuler fréquemment dans le flot des rumeurs jusqu’à la draft et au-delà, selon la date à laquelle il en vient finalement à être transféré ailleurs.

Dans son podcast, Bill Simmons, qui voulait faire des Portland Trail Blazers une destination potentielle (nous avions évoqué cette possibilité sur BasketSession il y a quelques mois), révèle que, selon ses sources, le double MVP ne serait pas enclin à rejoindre une équipe de la Conférence Est. Si jamais c’est bel et bien sa préférence et si jamais les Bucks la respecte, ça éliminerait d’ores-et-déjà quelques organisations. En effet, les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves sont souvent perçus comme des clubs intéressés par Giannis Antetokounmpo.

Rester à l’Est a forcément un intérêt sportif élevé (en plus d’être plus proche de sa famille). La Conférence est plus ouverte. Cette année encore, la majorité des très, très grosses équipes sont à l’Ouest et la plupart des plus grandes superstars aussi (Cf notre Top-50 des joueurs NBA). Les New York Knicks et le Miami Heat sont eux aussi présentés comme des points de chute préférentiels du joueur de 31 ans.