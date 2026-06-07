Giannis Antetokounmpo a de sérieux doutes sur l’option Miami

Il ne s'agit pas d'un secret, Giannis Antetokounmpo a de grandes chances de quitter les Milwaukee Bucks cet été. Même si le Grec reste mystérieux concernant son avenir, un trade représente le scénario le plus probable sur cette intersaison.

Pour le récupérer, plusieurs franchises sont bien évidemment à l'affût. Notamment le Miami Heat. Depuis plusieurs années, les Floridiens sont à la recherche d'un gros coup sur le marché. Et le Greek Freak représente une piste très sérieuse pour le Heat.

Mais de son côté, Antetokounmpo dispose de sérieux doutes concernant une éventuelle collaboration avec Miami, selon le journaliste de The Athletic Sam Amick. Pourquoi ? Car le joueur de 31 ans s'interroge sur le niveau de l'effectif du Heat après un tel trade.

En effet, pour s'entendre avec Milwaukee, Miami risque de devoir sacrifier Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Kel'el Ware et plusieurs choix au premier tour de la Draft. Pour rappel, en Floride, Bam Adebayo reste le seul joueur considéré comme intouchable.

Mais en l'état, un projet construit autour de Giannis Antetokounmpo et d'Adebayo a de grosses limites, surtout si le Heat doit se séparer de la majorité de ses meilleurs éléments pour faire venir le natif d'Athènes.

Giannis à Orlando, comment le deal peut se boucler