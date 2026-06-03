Interrogé sur son restaurant à Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a glissé une phrase qui ressemble fortement à un message sur son avenir.

Alors que les rumeurs de transfert autour de Giannis Antetokounmpo se multiplient depuis plusieurs semaines, la superstar des Milwaukee Bucks vient peut-être de donner l'indice le plus clair sur ses intentions.

Invité sur la chaîne YouTube School of Hard Knocks, le double MVP a évoqué son restaurant grec situé à Milwaukee. Une séquence anodine en apparence, mais qui a rapidement attiré l'attention de nombreux observateurs en raison d'une phrase qui ressemble fortement à un message sur son avenir.

« J'espère encore beaucoup d'années »

En racontant comment le projet avait vu le jour, Giannis Antetokounmpo a rappelé son attachement à la ville qui l'a accueilli depuis son arrivée en NBA.

« Ils m'ont contacté pour ouvrir un restaurant ici à Milwaukee. Je me suis dit : "Génial !" Après les matches, je pourrai venir manger ici. (...) J'ai été drafté en 2013 et je suis arrivé à Milwaukee. Cela fait maintenant 13 ans que je suis ici avec l'équipe, et j'espère encore beaucoup d'années. »

Une déclaration qui intervient alors que son nom est associé à de nombreuses franchises depuis plusieurs mois.

Un été décisif pour Milwaukee

Le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves, les New York Knicks, les Los Angeles Lakers ou encore le Thunder d'Oklahoma City ont tous été évoqués parmi les équipes susceptibles de s'intéresser à Giannis Antetokounmpo si sa situation venait à évoluer.

La saison 2025-26 a été particulièrement compliquée pour Milwaukee. Les Bucks ont terminé à la 11e place de la conférence Est avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites et ont manqué les playoffs pour la première fois depuis 2016.

Des tensions sont également apparues ces derniers mois entre le joueur et la franchise, notamment autour de sa gestion médicale après une hyperextension du genou gauche subie en mars.

Malgré ce contexte, les propos d'Antetokounmpo laissent entendre qu'un départ n'est peut-être pas aussi inévitable que certains l'imaginent.

Reste désormais à savoir si ces déclarations se traduiront par des actes. Et si Milwaukee souhait le garder.

Le Grec sera éligible à partir du 1er octobre à une prolongation maximale de quatre ans estimée à 275 millions de dollars, un dossier qui pourrait rapidement devenir l'un des grands feuilletons de l'intersaison NBA.