C’est un sujet que l’on a abordé ce matin dans le CQFR avec Antoine : à quel point les rumeurs autour d’un intérêt du Orlando Magic pour Giannis Antetokounmpo sont-elles crédibles ? Et surtout, quel intérêt aurait réellement Milwaukee à envisager un tel deal si la superstar grecque venait à pousser pour un départ ?

L’arrivée de Sean Sweeney sur le banc du Magic a évidemment donné du poids à ces spéculations. Le nouveau coach d’Orlando connaît très bien Giannis, avec lequel il a travaillé plusieurs années aux Bucks, à une période charnière de son développement. Si Antetokounmpo devait un jour chercher un environnement familier, cette connexion aurait forcément de quoi intriguer.

Mais entre une rumeur crédible et un trade réalisable, il y a un monde. Car pour convaincre Milwaukee, Orlando devrait mettre sur la table un package extrêmement solide.

Le scénario Franz Wagner

Le premier package imaginable tournerait autour de Franz Wagner. Dans cette configuration, Orlando tenterait de conserver Paolo Banchero tout en offrant aux Bucks un joueur déjà établi, jeune, productif et capable de devenir une première option offensive.

Franz Wagner

Anthony Black

Tristan Da Silva

3 ou 4 premiers tours de Draft

plusieurs swaps

Pour Milwaukee, Wagner aurait l’avantage de donner immédiatement un visage à l’après-Giannis. Il n’a pas encore le statut d’un franchise player incontestable, mais il coche beaucoup de cases : âge, talent, taille, polyvalence et marge de progression.

C’est probablement le compromis le plus intéressant pour Orlando. Le Magic conserverait Banchero, pourrait associer Giannis à un vrai créateur offensif, et garderait une ossature immédiatement compétitive. La question, évidemment, est de savoir si les Bucks accepteraient de céder un joueur historique sans récupérer un talent comme Banchero.

Voici ce que les Lakers et le Heat offriraient pour Giannis

Le scénario Paolo Banchero

Si Milwaukee décide de décrocher le téléphone, le nom de Paolo Banchero arrivera très vite dans la discussion.

Paolo Banchero

un contrat à déterminer pour équilibrer les salaires

2 ou 3 premiers tours de Draft

éventuellement un jeune joueur supplémentaire

Sur le papier, c’est le scénario qui satisferait le plus facilement les Bucks. Banchero est jeune, déjà All-Star, déjà capable de porter une attaque, et il donnerait à Milwaukee une vraie tête d’affiche pour repartir immédiatement sur un nouveau projet.

Pour Orlando, en revanche, ce serait un choix violent. Le Magic abandonnerait le joueur autour duquel il a construit sa progression récente. Mais une base Giannis Antetokounmpo - Franz Wagner - Jalen Suggs aurait de quoi viser très haut à l’Est dès la première saison.

Le rêve d’Orlando : garder Banchero et Wagner

Le troisième scénario serait celui dont rêve forcément le Magic : monter une offre massive sans inclure ni Banchero ni Wagner. Sauf pétage de plombs du côté de Milwaukee, ça ne se produira pas.

Jalen Suggs

Jonathan Isaac

Anthony Black

Jett Howard

4 premiers tours de Draft

plusieurs swaps

Suggs a une vraie valeur, Isaac peut intéresser par son profil défensif (il se disait quand même qu'il allait bientôt être coupé), Black garde un vrai potentiel et Orlando pourrait ajouter un gros capital Draft.

Mais soyons honnêtes : il paraît difficile d’imaginer Milwaukee accepter un deal sans Banchero ni Wagner. Pour un joueur du calibre de Giannis, même à 31 ans, les Bucks voudront probablement un jeune joueur capable d’incarner l’avenir de la franchise. Une addition de bons éléments ne suffira sans doute pas.

Quel deal aurait le plus de sens ?

Le package autour de Wagner semble être le terrain le plus réaliste si Orlando veut vraiment entrer dans la course. Il permettrait au Magic de garder Banchero tout en proposant à Milwaukee un joueur de très haut niveau, encore jeune, accompagné de plusieurs assets.

Mais du point de vue des Bucks, le deal Banchero resterait évidemment le plus séduisant. Si Giannis venait à demander un départ, Milwaukee ne pourrait pas simplement chercher de la profondeur ou des promesses. Il faudrait un joueur capable de porter l’après-Giannis.

Pour l’instant, Orlando reste surtout une destination théorique, rendue plus intrigante par l’arrivée de Sean Sweeney. Mais si le dossier Giannis s’ouvre vraiment, le Magic aura au moins une chose pour lui : peu d’équipes peuvent proposer autant de jeunes talents crédibles tout en gardant une équipe compétitive autour du Greek Freak.