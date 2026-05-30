Le Magic mise sur un assistant des Spurs !

Pour prendre la succession de Jamahl Mosley, l'Orlando Magic a choisi Sean Sweeney, actuellement assistant aux San Antonio Spurs.

L'Orlando Magic a trouvé son bonheur. Après l'élimination face aux Detroit Pistons (3-4) au premier tour des Playoffs, la franchise floridienne a décidé d'arrêter les frais avec Jamahl Mosley. Pour le remplacer, la direction du Magic a sérieusement étudié les profils de Billy Donovan et de Jeff Van Gundy.

Mais selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, Sean Sweeney a finalement été choisi ! Lors des entretiens réalisés par les dirigeants du Magic, l'actuel assistant des San Antonio Spurs a visiblement impressionné son monde.

Passé notamment dans le staff de Jason Kidd aux Dallas Mavericks, Sweeney était le premier assistant de Mitch Johnson cette saison à San Antonio. Spécialiste défensif, il va avoir un bon matériel à disposition pour coller au style d'Orlando ces dernières années.

Sur le papier, la décision d'Orlando ne représente pas une surprise. Au cours des dernières années, l'homme de 41 ans avait été un candidat sérieux pour devenir numéro 1 aux Charlotte Hornets, aux Detroit Pistons et aux Phoenix Suns. Il semblait évident qu'il allait bientôt avoir sa chance.

Et l'Orlando Magic a donc choisi de donner sa chance à Sean Sweeney.

Paolo Banchero cash sur les chances du Magic avec ce roster