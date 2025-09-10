La question a fusé après la victoire de la Grèce face à la Lituanie : Giannis Antetokounmpo est-il aujourd’hui le meilleur joueur du monde ? Son match a donné des arguments en béton à ceux qui le pensent : 29 points, 4 interceptions, un impact physique et mental qui a littéralement plié la rencontre. Mais le débat est plus nuancé qu’il n’y paraît. Antoine et Shaï se sont lancés dans cette discussion dans le CQFR du jour.

D’un côté, il y a la démonstration visuelle. Giannis sur un parquet FIBA, c’est un bulldozer lancé à pleine vitesse, mais avec la grâce d’un ailier. Trop fort pour les intérieurs, trop long et trop rapide pour les extérieurs, il rend la défense quasiment impossible. Ses drives sont inarrêtables, ses contres dévastateurs, et il donne à la Grèce une hiérarchie limpide : Giannis en patron, ses coéquipiers autour pour compléter. Dans un Euro où beaucoup d’équipes tâtonnent pour trouver leur équilibre, cette clarté fait la différence.

Giannis Antetokounmpo : l’arme la plus dominante de la planète

La comparaison s’impose alors avec les deux autres monstres du basket actuel : Nikola Jokic et Luka Doncic. Shaï et Antoine ont été clairs : Jokic reste un cran au-dessus dans la hiérarchie globale. Son arsenal offensif, sa capacité à contrôler un match sans jamais forcer, et son palmarès récent en NBA le placent encore comme référence. Luka, lui, incarne l’autre versant : un génie offensif capable de plier une défense avec son step-back, sa vision et son sens du tempo. Mais, face à la Lituanie, c’est bien Giannis qui a rappelé qu’il pouvait être, sur un match, l’arme la plus dominante de la planète.

The Greek Freak (29 PTS, 6 REB, 4 STL) leads Hellas to their first Semi-Finals in 16 years!#EuroBasket pic.twitter.com/X2rktk2Bok — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Ce qui fait douter certains observateurs, c’est la dimension collective. Jokic a prouvé qu’il pouvait élever toute une équipe vers un titre NBA. Luka porte la Slovénie avec brio, mais parfois au détriment du collectif. Giannis, lui, oscille : quand la Grèce joue avec discipline autour de lui, le résultat est implacable. Mais si le supporting cast ne suit pas, son style tout en puissance peut se heurter à des limites. C’est sans doute là que se situe la nuance : le “meilleur joueur du monde” n’est pas seulement celui qui écrase, mais celui qui rend les autres meilleurs.

Un des défenseurs les plus effrayants du monde

Dans ce débat, un autre critère revient : la défense. Giannis Antetokounmpo n’est pas seulement une machine à scorer, il est aussi l’un des défenseurs les plus effrayants de la planète. Son envergure, sa mobilité, sa lecture du jeu font de lui un cauchemar permanent pour les attaquants adverses. Là où Luka, par exemple, compense par l’attaque mais reste ciblé derrière, Giannis ajoute cette dimension des deux côtés du terrain.

Au final, la réponse dépend de ce qu’on met derrière l’étiquette de « meilleur joueur du monde ». Si c’est la domination visuelle et physique, Giannis a frappé fort contre la Lituanie et peut s’asseoir à cette table sans rougir. Si c’est la maîtrise totale, la constance et le palmarès récent, Jokic garde encore une petite avance. Et si c’est le génie créatif et spectaculaire, Luka reste incontournable.

Mais une chose est sûre : dans le trio Jokic-Doncic-Giannis, il n’y a pas de hiérarchie figée. Ce sont des profils différents, chacun capable de faire pencher le débat selon le soir et le contexte. Et c’est précisément ce qui rend ce moment unique pour le basket mondial : trois joueurs venus d’Europe, trois superstars absolues, et un débat qui fait rage à chaque grand rendez-vous.

