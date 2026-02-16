Giannis Antetokounmpo s’exprime sur son avenir aux Bucks

La deadline est passée et Giannis Antetokounmpo est resté un joueur des Milwaukee Bucks. Pour l’instant. Et c’est d’ailleurs exactement comme ça qu’il se présente : « à la date d’aujourd’hui, je suis engagé avec les Bucks. Je suis investi avec les gens avec qui je travaille, mes coéquipiers, le coaching staff, Doc Rivers et le GM John Horst. Je le répète depuis le début de l’année, vous ne m’entendrez pas dire que je ne veux pas jouer pour Milwaukee », assure l’intéressé lors d’une interview en marge du All-Star Weekend.

Pour aujourd’hui, mais quid de demain ? Parce qu’au cours de la même interview, le champion NBA 2021 a aussi insisté sur le fait qu’il voulait décrocher une nouvelle bague. Scénario qui paraît absolument improbable dans le Wisconsin. Les Bucks occupent actuellement la douzième place de la Conférence Est avec un bilan négatif. Le roster est trop faible pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat malgré la présence du double MVP. Les dirigeants n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour renforcer le club puisque Milwaukee n’a pas la main sur la majorité de ses tours de draft et va payer Damian Lillard pour quasiment 20 millions de dollars annuels pendant encore quatre saisons alors qu’il ne fait plus partie de l’organisation.

Giannis Antetokounmpo n’a pas non plus caché qu’il lui est arrivé, plus jeune, de s’imaginer jouer pour certaines franchises. « En grandissant on rêve de jouer pour les Knicks au Madison Square Garden. Ou d’être coéquipier de Kobe Bryant aux Lakers, de LeBron James aux Cavaliers. »

Le Grec a juré qu’il ne demanderait jamais son trade mais la plupart des insiders sont convaincus qu’il sera échangé pendant la prochaine intersaison.

Le Heat va relancer la piste Giannis cet été