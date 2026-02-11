Le Miami Heat prépare une seconde tentative pour attirer Giannis Antetokounmpo lors de l’intersaison, avec l’objectif de franchir un cap.

Le Miami Heat n’a pas abandonné l’idée d’attirer Giannis Antetokounmpo. Selon le Miami Herald, la franchise floridienne prévoit une seconde tentative durant l’intersaison pour essayer de convaincre les Milwaukee Bucks de céder leur superstar.

L’intérêt de Miami pour le double MVP est connu depuis plusieurs mois. Avant la trade deadline de la semaine dernière, le Heat avait tenté de structurer une nouvelle offre en essayant, secrètement selon le Miami Herald, de trouver un moyen d’ajouter un troisième choix de premier tour de draft afin de faire pencher la balance. L’opération n’a pas abouti, mais elle a confirmé la volonté de la franchise de viser un joueur capable de changer immédiatement son plafond compétitif.

La stratégie du Heat resterait claire : rester compétitif tout en se positionnant au bon moment pour un talent majeur. Plutôt que d’opter pour des ajustements marginaux ou des échanges de même niveau, Miami chercherait un profil susceptible de faire passer l’équipe d’un statut de prétendant au play-in à celui de véritable candidat à l’Est.

Ces derniers mois, la franchise a déjà procédé à plusieurs mouvements ciblés, notamment en acquérant Davion Mitchell et Norman Powell. Mais en interne, la direction serait consciente qu’un renfort d’envergure reste attendu pour franchir un cap.

De son côté, Giannis Antetokounmpo affiche cette saison des moyennes de 28,0 points, 10,0 rebonds et 5,6 passes décisives en 30 matches, avec une adresse de 64,5 % au tir. Reste à savoir si les Bucks ouvriront réellement la porte cet été, mais le Heat semble prêt à revenir à la charge.

