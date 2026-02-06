Resté aux Bucks après la deadline, Giannis Antetokounmpo a fait réagir la NBA avec une publication pleine d’humour sur les réseaux sociaux.

Une fois la trade deadline NBA passée, Giannis Antetokounmpo a choisi l’humour pour répondre aux semaines de rumeurs. Toujours joueur des Milwaukee Bucks, le Grec a réagi sur les réseaux sociaux avec un message sans équivoque.

Antetokounmpo a partagé l’extrait « I’m not leaving » ( « Je ne pars pas ») tiré du film The Wolf of Wall Street, accompagné de la légende suivante : « Legends don’t chase. They attract » :

« Les légendes ne chassent pas. Elles attirent. »

Legends don’t chase. They attract 💯😎 pic.twitter.com/62r1jg93vt — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 5, 2026

Une publication qui a rapidement fait le tour de la NBA et qui a été interprétée comme une manière de balayer définitivement les spéculations entourant un éventuel départ.

Sauf que… sauf que, comme l’a rappelé un dirigeant d’une équipe à Tim Bontemps :

« Tu sais, dans le film, il finit par partir. »

Une manière de sous-entendre que la saga Giannis Antetokounmpo n’est pas terminée et qu’il finira par quitter les Milwaukee Bucks ?

En tout cas, la réaction de Giannis intervient alors que le long feuilleton autour d’un possible trade a pris fin, au moins jusqu’à l’intersaison. Malgré l’attention portée à son avenir ces derniers mois, le double MVP reste à Milwaukee et compte rejouer dès qu’il sera totalement remis de sa blessure.

Actuellement touché au mollet, Antetokounmpo avait déjà manqué huit matches entre le 5 et le 26 décembre en raison d’une élongation au mollet droit. Des soucis au mollet gauche l’avaient également privé des playoffs 2024 et du All-Star Game 2025. Cette saison, il affiche néanmoins des moyennes solides de 28,0 points, 10,0 rebonds et 5,6 passes décisives en 30 matches.

Selon Bobby Marks, Giannis sera éligible à partir du 1er octobre à une prolongation de contrat de quatre ans et 275 millions de dollars avec Milwaukee. Un élément supplémentaire qui renforce l’idée d’une continuité entre le joueur et les Bucks, illustrée de façon décalée par cette réaction devenue virale ?