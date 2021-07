Malgré 42 points de Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks se sont inclinés contre les Phoenix Suns (108-118) lors du Game 2 des finales NBA 2021 disputé jeudi soir. Comme après chaque rencontre de cette série, retrouvez nos notes (sur 10) et commentaires sur les acteurs du match.

Giannis cartonne en vain, les Suns assomment les Bucks !

Mikal Bridges : 9

Il a défendu avec brio, encore et toujours. Mais lorsqu'il ajoute à ça une palette offensive épatante, on parle d'un joueur proprement inarrêtable et décisif, même dans ce contexte de Finales NBA complètement nouveau pour lui. Bridges a battu son record de points en playoffs (27) avec 7 rebonds et une agressivité en attaque qui l'a envoyé 8 fois sur la ligne.

On peut remettre un petit zéro pointé aux Sixers pour l'avoir eu sous les yeux, puis dans les mains, et avoir décidé qu'il valait mieux l'envoyer à Phoenix le soir de la Draft ?

Chris Paul : 7

Encore une grosse maîtrise globale de Chris Paul, déterminé à aller chercher sa bague. Le meneur vétéran a inscrit 23 points en plus de ses 8 passes décisives. Son trois-points dans le corner après un rebond offensif très important de Deandre Ayton a tué les Bucks. En revanche, il a tout de même montré quelques petits signes de fatigue avec 6 ballons perdus dont plusieurs en fin de partie.

Devin Booker : 8

Pas toujours très adroit, Devin Booker s’est sublimé au moment où ça comptait vraiment. Dans le money time. L’arrière des Suns a claqué 3 paniers primés dans les 12 dernières minutes. Souvent lors de possessions clés pour calmer les Bucks qui tentaient de revenir. Au total, ça fait 31 points et 6 passes pour Booker. Ça mérite bien un 8/10.

Deandre Ayton : 7

Pas aussi dominant que dans le Game 1 pendant trois quart-temps, il a commencé à tirer la tronche sur le banc jusqu'à ce que Monty Williams le prenne entre quatre yeux pour un pep talk magnifique. Derrière, le Bahaméen a été partout, notamment en défense, et a aidé les Suns à verrouiller le match.

On lui met 7, mais il y a au moins la moitié de la note qui est pour son coach. On aurait presque envie que Monty Williams nous fasse des speeches pour nous rebooster à chaque fois qu'on a une galère du quotidien.

Cam Johnson : 6

8 points, deux paniers primés, 3 rebonds... Encore une bonne rentrée pour Cameron Johnson qui risque d'avoir encore plus d'importance lors des prochains matches suite à la blessure de Torrey Craig.

Jae Crowder : 6,5

Il ne faut pas oublier que s'il est avant tout là pour la caution fighting spirit/toughness, Jae Crowder est aussi un attaquant très capable. On ne l'a pas du tout vu sur le Game 1 où il aurait raté un lay-up sur un cercle de 5 mètres de diamètre, mais il a pesé tout autrement dans ce Game 2 : 11 points, 10 rebonds et des bonnes fautes. Pas pour rien qu'il est le seul joueur de cette série à avoir joué des Finales dans sa carrière...

Khris Middleton : 3

Les 6 rebonds et 8 passes donnent une impression de volume pas tout à fait erronée à la performance de Khris Middleton. Mais la vérité, c’est que l’arrière All-Star s’est troué. 5 sur 16 aux tirs. 1 sur 6 à trois-points. Une sélection de tir parfois… bizarre. Et surtout ce manque de réussite qui a presque condamné d’office les Bucks. Dommage, il y avait la place pour prendre ce Game 2 à Phoenix.

Jrue Holiday : 4

Il a été plus agressif que lors du Game 1 et c’est déjà un point positif. Mais Jrue Holiday est à côté de ses pompes en attaque. En termes d’adresse en tout cas. Après son 4 sur 14, il a enchaîné avec un 7 sur 21… là aussi, comme Middleton, c’est fatal. Sauf que lui a été meilleur sur la fin. Mikal Bridges et Jae Crowder ont marqué 10 points de plus en cumulé que les deux lieutenants de Giannis Antetokounmpo… impossible de gagner dans ces conditions.

Brook Lopez : 6

Inutile dans le premier match, ou plutôt trop exposé en défense, Brook Lopez s’est bien rattrapé dans le Game 2. Il a été plutôt bon dans la dissuasion sur le pick-and-roll, en se bougeant le cul. Avec d’ailleurs 2 blocks et 2 steals à la clé. Lui aussi a manqué d’un peu d’adresse (4 sur 10 et 0 sur 2 de loin) mais le pivot prouve au moins qu’il peut apporter dans cette série.

Giannis Antetokounmpo : 9,5

HUGE Game 2 for @Giannis_An34. ▪️ #NBAPlayoffs career-high 42 PTS

▪️ 12 REB, 3 BLK

Si jamais Giannis Antetokounmpo avait encore besoin de prouver qu'il fait partie du gratin de la ligue, ce match peut servir de réponse à ses détracteurs. Sans jouer à 100%, mais en étant déjà mieux que lors du Game 1, le Grec a compilé 42 points et 12 rebonds. Il domine physiquement. Mais pas que. Il a notamment calé des petits tirs fadeaway sur un pied à la Dirk Nowitzki. Un récital de sa part, notamment dans le troisième quart-temps où il a collé 20 points. Sans lui, les Bucks auraient coulé bien avant. Il ne lui manquait finalement qu'un brin de réussite en plus, notamment aux lancers (11 sur 18) et à trois-points (1 sur 5) pour que la copie soit parfaite.

Presque comme Michael Jordan : Performance historique pour Giannis Antetokounmpo

Jeff Teague : 12

12, comme son nombre de minutes passées sur le terrain. Sa simple présence résume les problèmes des Bucks. Jeff Teague qui joue 12 minutes dans un match des finales NBA à 39 ans (33 selon Wikipédia) ? C'est toujours mauvais signe. Il traverse juste le parquet comme une ombre. Mais ça montre finalement que Milwaukee n'a pas grand-chose à proposer en sortie de banc.

Pat Connaughton : 6,5

Les Bucks galèrent à trouver de l'impact offensif sur leur banc. Pat Connaughton n'est pas l'attaquant du siècle, mais lorsqu'il est autant en mouvement et dans le bon tempo que cette nuit (14 points et 7 rebonds), Mike Budenholzer a du mal à le sortir et c'est assez logique. On aurait pu lui mettre 7 de note artistique pour son interprétation d'un homme abattu en pleine course.

