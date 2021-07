Presque comme Michael Jordan : Performance historique pour Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo est un guerrier. Victime d'une hyper extension du genou il y a moins de deux semaines, le MVP des Milwaukee Bucks galope à nouveau d'un bout à l'autre du parquet. Et il a tout donné lors du Game 2 des finales NBA 2021 hier soir. Avec 42 points inscrits et 15 sur 22 aux tirs. C'est simple, le Grec a mis deux fois plus de paniers que son deuxième partenaire le plus prolifique : 15 donc, contre 7 pour Jrue Holiday. Une prestation offensive de grande classe même si ça n'a pas suffit pour battre les Phoenix Suns, vainqueur 118 à 108.

Il est tout de même entré dans l'Histoire grâce à son énorme coup de chaud dans le troisième quart temps. En claquant 20 points en 12 minutes, Giannis Antetokounmpo a fait mieux que Kobe Bryant, Kevin Durant ou LeBron James. En fait, il faut remonter à Michael Jordan en 1993 - déjà contre les Suns - pour trouver la trace d'un quart-temps de la sorte en finales NBA.

Giannis Antetokounmpo (20 points in the 3rd quarter of Game 2) is the 4th player to score 20+ points in an NBA Finals quarter over the last 50 seasons.

The other 3 are Michael Jordan (1993 Finals), Isiah Thomas (1988 & 1990 Finals) and Joe Dumars (1989 Finals). pic.twitter.com/I30GzQEcal

