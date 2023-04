Giannis Antetokounmpo toujours incertain face au Heat

Alors que les Bucks sont menés d’un match face au Heat (2-1), Giannis Antetokounmpo est toujours incertain. La star de Milwaukee, blessée au dos, est listée questionnable pour le Game 4. Le même statut qu’aux deux matches précédent, qu’elle a manqué.

Dimanche après-midi, le “Greek Freak” a travaillé individuellement sur le parquet du Kaseya Center de Miami, d’après Jamal Collier d’ESPN. Un signe positif, toutefois contrasté par son absence à l’entraînement collectif depuis sa blessure.

"Nous allons continuer à le surveiller", a assuré son coach, Mike Budenholzer, très évasif. "Nous verrons comment il se sent après la session d’aujourd’hui et comment il se réveillera demain."

Sans Giannis, les Bucks étaient déterminés à "tenir le fort"

Discours classique, plus ou moins le même qu’avant les deux dernières rencontres, pour lesquelles Giannis Antetokounmpo a finalement été annoncé out à la dernière minute. Gêné par son dos depuis le Game 1, il n’a joué que 11 minutes dans la série. Sans lui, les Bucks ont d’abord réussi à tenir le coup mercredi (138-122) avant de s’effondrer à l’extérieur quelques jours plus tard (99-121).

Le retour de la star grecque ferait un bien fou à son équipe. Face à l’incertitude, Milwaukee peut au moins se dire que l’adversaire souffre du même mal. Jimmy Butler, qui s’est blessé au fessier lors du troisième match, est lui aussi questionnable lundi.

