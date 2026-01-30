Les Hawks sont cités parmi les équipes attentives au dossier Giannis Antetokounmpo, mais Atlanta refuse d’inclure Jalen Johnson dans la moindre discussion.

Les Atlanta Hawks font partie des franchises régulièrement citées parmi les équipes susceptibles de s’intéresser à Giannis Antetokounmpo en cas d’ouverture réelle des discussions avec les Milwaukee Bucks. Mais selon les dernières informations, Atlanta n’est pas prêt à tout dans ce dossier.

D’après Marc Stein, les Hawks n’ont aucune intention d’inclure Jalen Johnson dans un éventuel échange impliquant le double MVP.

« Les Hawks ne montrent aucun intérêt à céder Jalen Johnson dans un scénario théorique autour d’Antetokounmpo », rapporte Stein, ajoutant également qu’Atlanta n’envisage pas de lâcher le contrôle des choix de draft de Milwaukee dont elle dispose sur les deux prochaines années.

Jalen Johnson, pilier intouchable du projet d’Atlanta

Ce refus s’explique par l’émergence spectaculaire de Johnson cette saison. À 24 ans, l’ailier s’est imposé comme l’un des joueurs les plus complets de la ligue, au point d’être désormais considéré en interne comme une pièce centrale du projet à long terme des Hawks.

En 44 matches disputés, Johnson affiche des moyennes de 22,9 points, 10,5 rebonds, 7,9 passes et 1,3 interception, confirmant son statut de véritable moteur des deux côtés du terrain. Une progression qui rend toute discussion autour de son départ extrêmement sensible pour la direction d’Atlanta.

Une prudence assumée sur le dossier Giannis

Même si le nom des Hawks circule en coulisses, la franchise semble donc tracer une ligne claire : pas question de sacrifier son jeune leader pour tenter un coup spectaculaire, aussi prestigieux soit-il. Une position qui contraste avec l’agressivité de certaines équipes sur le dossier Antetokounmpo, mais qui reflète la volonté d’Atlanta de construire dans la continuité plutôt que de bouleverser son équilibre.

Pour l’instant, les discussions autour de Giannis continuent d’agiter la ligue, mais du côté des Hawks, Jalen Johnson apparaît plus que jamais comme non négociable.