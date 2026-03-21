Giannis Antetokounmpo, le message clair des patrons des Bucks

Les propriétaires des Milwaukee Bucks ont indiqué une position claire concernant la gestion du cas Giannis Antetokounmpo.

Le cas Giannis Antetokounmpo va susciter une très grande attention lors de la prochaine intersaison. Après des rumeurs incessantes ces derniers mois, le Grec va-t-il réellement quitter les Milwaukee Bucks ?

Sauf surprise, la franchise du Wisconsin, 11ème à l'Est, va rater les Playoffs (et même le Play-in). Après cette saison 2025-2026 désastreuse, plusieurs décisions majeures sont attendues. Et notamment une direction claire concernant l'avenir du Greek Freak, sous contrat jusqu'en 2027.

Justement, les propriétaires des Bucks se montrent catégoriques à ce sujet : éligible à une prolongation dès le 1er octobre prochain, Antetokounmpo va devoir trancher.

"Giannis va entamer sa dernière année (de contrat). Il y a donc deux scénarios possibles : soit il prolonge, soit il est transféré. On ne peut pas se permettre de le laisser simplement jouer cette dernière année. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'organisation.

Ce n'est pas un problème propre à Giannis. C'est le cas de n'importe quel joueur qui se trouve dans sa dernière année de contrat", a fait savoir Wes Edens pour ESPN.

En l'état, il semble très difficile d'imaginer Giannis Antetokounmpo prolonger, sur le long terme, à Milwaukee. En revanche, il sera intéressant de voir comment la situation va évoluer. Le joueur va-t-il (enfin) demander son départ ? Les Bucks vont-ils dire stop face à son discours flou ? Quelles équipes peuvent passer à l'offensive à un an de sa potentielle Free Agency ?

Des questions qui risquent d'alimenter les débats dans les prochains mois...

Giannis Antetokounmpo refuse une proposition des Bucks… en attendant son départ ?