Malgré l’intérêt des Warriors, Giannis Antetokounmpo ne serait pas convaincu par un départ vers Golden State, une destination jugée risquée pour son héritage.

Alors que les Golden State Warriors sont régulièrement cités parmi les candidats crédibles pour accueillir Giannis Antetokounmpo, l’intérêt du double MVP pour la franchise californienne serait loin d’être évident.

Selon l’insider NBA Jake Fischer, Golden State serait conscient que Giannis « ne peut plus être considéré comme aussi enthousiaste qu’on l’imaginait » à l’idée de rejoindre la Baie. Une prudence liée à plusieurs facteurs très précis.

D’abord, l’âge avancé du noyau dur des Warriors. Avec Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler tous dans la trentaine bien entamée, voire avancée, Giannis pourrait hésiter à s’engager dans un projet à la fenêtre de tir très courte. D’autant plus que Butler est déjà forfait pour le reste de la saison.

Ensuite, l’impact potentiel sur son héritage. Plusieurs sources estiment que l’ailier-fort des Bucks redoute de s’exposer aux mêmes critiques que celles subies par Kevin Durant depuis son passage à Golden State en 2016. Même en cas de titre, rejoindre une équipe déjà menée par Curry pourrait brouiller l’arc narratif de sa carrière.

« Une source connaissant Antetokounmpo a expliqué à The Stein Line : ‘’Giannis veut gagner’’. Mais on a m’a également expliqué qu’il se soucie aussi de l’arc de son histoire professionnelle », a affirmé Fischer.

Dans cette optique, d’autres destinations sembleraient davantage correspondre à ses aspirations. L’idée de mener les New York Knicks vers un premier titre depuis plus de 50 ans séduirait particulièrement Antetokounmpo. Même constat du côté des Minnesota Timberwolves, toujours en quête de leur premier sacre, avec la perspective de former un duo inédit avec Anthony Edwards.

Si Golden State reste dans la course grâce aux contreparties qu’elle peut offrir, rien n’indique donc que Giannis place aujourd’hui les Warriors en tête de ses préférences. Un élément majeur dans un dossier où la volonté du joueur, qui a une player option en 2027-28, pèsera lourd.

