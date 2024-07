Giannis Antetokounmpo porte-drapeau de la Grèce, la belle histoire

Giannis Antetokounmpo a officiellement été nommé porte-drapeau de la délégation grecque aux Jeux Olympiques 2024. Une tâche qu'il partagera avec la marcheuse Antigoni Drisbioti lors de la cérémonie d'ouverture à Paris le vendredi 26 juillet prochain. Si la star des Milwaukee Bucks a semblé aussi émue après la qualification de son pays lors du TQO d'Athènes, c'est peut-être aussi parce qu'il savait que cet honneur lui tendait les bras.

La nomination de Giannis Antetokounmpo pour ce rôle symbolique permet au "Greek Freak" de valider une belle histoire de vie. Giannis est le fils d'immigrés nigérians en Grèce arrivés à Athènes trois ans auparavant. Ses parents ont longtemps manqué d'un permis de travail et la vie était difficile pour les Antetokounmpo. Le futur double MVP a passé un temps considérable à vendre des montres, des sacs à main et des lunettes de soleil dans la rue, avant de commencer à jouer au basket en 2007. Même s'il est né en Grèce, Giannis n'a pas automatiquement reçu la nationalité et s'est longtemps senti comme un étranger dans son pays, sans papier pour attester d'une nationalité ou d'une autre.

Giannis Antetokounmpo n'est devenu grec qu'en mai 2013, deux mois avant la Draft NBA... Onze ans plus tard, le voilà devenu le sportif grec le plus accompli de sa génération et le plus connu à travers le monde.

Giannis en larmes : « Un rêve depuis tout petit »