Giannis en larmes : « Un rêve depuis tout petit »

L'image du weekend sur la scène internationale, c'est celle de Giannis Antetokounmpo, en larmes, assis au bord du terrain, avec son fils en train d'agiter devant lui une pancarte "Paris 2024 Bound" (Qualifié pour Paris 2024, en VF), puis une autre "Et Voilà".

Au sortir de la victoire de la Grèce face à la Croatie en finale du TQO, Giannis a clairement montré à quel point il tenait à emmener son pays aux Jeux Olympiques pour la première fois depuis 2008. La superstar des Milwaukee Bucks, qui n'a pas connu que de bons moments avec la sélection grecque, va pouvoir vivre sa première aventure de ce type.

"Je n'ai jamais trompé ce jeu", a posté Giannis Antetokounmpo après ce succès lors duquel le double MVP a compilé 23 points et 8 rebonds. "On était tous très concentrés. On a un super leader, coach Spanoulis, et jouer à domicile avec toutes ces personnes qui t'encouragent, c'est une sensation incroyable. Participer aux Jeux Olympiques est un rêve pour moi depuis que je suis petit", a poursuivi le Greek Freek devant les médias locaux.

La Grèce aura toutefois fort à faire à Paris, puisqu'elle se retrouve placée dans le groupe A, celui "de la mort", en compagnie du Canada, de l'Australie et de l'Espagne, elle aussi qualifiée après un succès en finale de son TQO contre les Bahamas.

