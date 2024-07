Les 12 Bleus pour les J.O. sont connus, Strazel en surprise

Vincent Collet et son staff ont tranché. D'après les informations de BeBasket, les Bleus sont sous leur version complète pour poursuivre leur préparation pour les Jeux Olympiques 2024, après le cut de Théo Maledon et Elie Okobo. Au lendemain de la belle victoire à Cologne contre l'Allemagne, l'équipe de France a dévoilé la liste des 12 joueurs qui tenteront de décrocher une médaille à Paris.

Le sélectionneur a accéléré son processus de décision ces derniers jours, avec les départs successifs de Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Théo Maledon et Elie Okobo. Ce dernier s'est vu préférer son coéquipier à l'AS Monaco, Matthew Strazel, qui est la surprise de cette liste. Vincent Collet avait déjà évoqué son attrait pour Strazel lors de la conférence de presse qui avait précédé le rassemblement.

Ce qu'il a vu de la part du meneur qui fêtera ses 22 ans en août l'a convaincu de lui offrir une place pour sa première compétition officielle avec les Bleus. Ce sera aussi le cas pour Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama, les deux ex-coéquipiers de Boulogne-Levallois désormais en NBA. Cinq joueurs évoluant dans la meilleure ligue du monde seront présents pour l'aventure : le capitaine Nicolas Batum, les sophomores Coulibaly et Wembanyama, Evan Fournier et Rudy Gobert, le quadruple Defensive Player of the Year.

Pour rappel, l'équipe de France sera dans le groupe B lors du tournoi olympique, en compagnie de l'Allemagne (qu'elle affronte à nouveau en préparation ce lundi à Montpellier), du Japon et du Brésil, récemment qualifié via un TQO.

Le groupe des 12 pour les Jeux Olympiques

Meneurs : Andrew Albicy, Frank Ntilikina, Matthew Strazel

Arrières/Ailiers : Nicolas Batum, Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Evan Fournier

Intérieurs : Rudy Gobert, Mathias Lessort, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele

Victor Wembanyama et les Bleus maîtrisent les champions du monde