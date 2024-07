Le score final des matches de préparation pour les Jeux Olympiques importe peu. Cependant, la victoire de la France contre l’Allemagne (90-66) ce samedi, à Cologne, reste rassurante. En particulier avec un Victor Wembanyama (27) aussi facile face aux champions du monde en titre.

Placée au cœur du jeu de Vincent Collet pour la préparation de sa première grande compétition internationale, souvent utilisée en tant que principal initiateur offensif, la star des Bleus a encore brillé. Meilleur marqueur de la rencontre, il a cumulé 27 points (11/17 aux tirs, dont 5/9 à trois points), 5 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes de jeu. En multipliant les tirs impossibles, Wembanyama a frappé de partout, y compris là où ça fait mal : le secteur intérieur.

Privée de Franz Wagner, Moritz Wagner et Daniel Theis, l’Allemagne n’avait pas les armes pour stopper le géant de 2,24 m et ses coéquipiers. C’est donc là que les Français sont allés chercher leurs points en priorité. Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort et Guerschon Yabusele, les principaux intérieurs du groupe, ont cumulé 63 points (23/35 aux tirs), seulement trois de moins que le collectif adverse.

Toutefois, l’équipe de France n’est pas encore au point dans tous les domaines. Une fois de plus, elle a concédé trop de rebonds offensifs (12) malgré son avantage dans la raquette. Les 15 pertes de balle montrent aussi que le groupe a encore du chemin à faire avant le début de la compétition.

Les adversaires — très peu investis — n’ont pris l’ascendant que pendant de courtes périodes, n’arrivant jamais à rattraper l’écart creusé dans les premières minutes de jeu. Seuls Dennis Schröder (23 points) et Oscar Da Silva (15) ont vraiment réussi à s’exprimer. Néanmoins, le contexte et les absences expliquent largement cette déroute.

La parfaite utilisation de Victor Wembanyama

« Poker menteur » et accrochage entre deux futurs adversaires

Ces rencontres ne reflètent que rarement le niveau réel d’une équipe. Pour les Allemands, qui disputaient leur premier match de préparation, il s’agissait surtout d’une mise en bouche. Pour les Français, c’était une phase d’observation avant d’annoncer leur liste finale de 12 joueurs pour les Jeux Olympiques, lundi, qui impliquera de couper quatre joueurs — en commençant probablement par Nadir Hifi et Jaylen Hoard, non sélectionnés ce samedi.

C’est d’autant plus plausible dans ce cas précis, les deux équipes souhaitant préserver une part de mystère avant de se retrouver le 2 août en phase de poules des Jeux Olympiques. « Ça va être un poker menteur. Il y a un côté traquenard, car on va les rejouer trois semaines plus tard », avait esquissé Nicolas Batum à Yann Ohnona de L’Équipe avant le match.

Le mystère se montre également tenace autour de Batum et d’Evan Fournier, que nous n’avons pu observer que peu de temps. Le premier a quitté le terrain, sans laisser de trace sur la feuille de statistiques en six minutes de jeu, après avoir pris un doigt dans l’œil. Fournier, lui, a marqué 5 points, un score modeste, mais moins préoccupant que son absence totale face à la Turquie. Mais il a été expulsé après huit minutes de jeu pour une altercation avec Dennis Schröder, qui a failli en arriver aux mains.

Altercation entre Evan Fournier et Dennis Schröder, à la fin du deuxième quart-temps du match France-Allemagne. Fournier a été expulsé pour sa réponse à la provocation de l’Allemand. Schröder reste en jeu. Les deux équipes se retrouvent lundi. pic.twitter.com/4TJgi2WEuN — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) July 6, 2024

Les retrouvailles de lundi (21 h) à Montpellier s’annoncent palpitantes. En attendant, Vincent Collet et son équipe ont encore beaucoup de travail. Ils doivent éclaircir plusieurs questions et gommer beaucoup de défauts avant d’atteindre une véritable forme olympique.

Session : Evan Fournier doit-il être sacrifié ?