La parfaite utilisation de Victor Wembanyama

24 points à 10/14, 6 rebonds, 4 assists et 3 blocks en 20 minutes de temps de jeu seulement. Autant dire que Victor Wembanyama n’avait pas le temps mercredi soir face à la Turquie. Et s’il convient de relativiser la prestation de notre alien au regard de la faiblesse de l’adversaire, privé de certains de ses meilleurs éléments, force est de constater que l’articulation du jeu des bleus autour de Wemby a déjà fière allure.

Systématiquement recherché par ses coéquipiers dès le début du match, mis sur orbite à 5 reprises pour offrir des paniers faciles à l’EDF et régaler le public de ses alley oops, le first pick de la Draft 2023 a brillé de mille feux sur le parquet de la KindArena de Rouen. Mieux, le natif du Chesnay semble avoir parfaitement trouvé sa place au sein du dispositif de Vincent Collet, son ancien coach à Boulogne-Levallois. Un plan de jeu bien parti pour exploiter au mieux tout le potentiel de notre arme de destruction massive. Au point de se dire que Wemby a été mieux utilisé en 20 petites minutes que sur l’ensemble de sa saison avec les Spurs. Ou presque.

Impliqué à la création en tête de raquette, comme ce fut notamment le cas en début de match avec plusieurs offrandes délivrées à Rudy Gobert, l’ancien joueur de l’Asvel s’est glissé dans un rôle de point-forward qui lui va à merveille aux côtés de la star de Minnesota. Servi très tôt dans les possessions, Victor a bénéficié du jeu sans ballon de ses partenaires pour créer du jeu, sans pour autant oublier d’être dangereux lui-même. Impeccable dans les lectures comme dans la réalisation, le Spur a largement pesé sur l’attaque tricolore et posé de gros problèmes aux Turcs par sa créativité.

Le truc réellement fou de cette soirée ce sont les statistiques de la Turquie avec Wemby sur le terrain (20mins) 10 points 9 ballons perdus 1/24 aux tirs 4,2% de réussite 0/14 à 3pts 28,6 Offensive Rating HALLUCINANT 😭👽 (big s/o to @automaticnba) pic.twitter.com/LeqZHbQMn7 — Wemby France 👽🇫🇷 (@VicWembanyamaFR) July 3, 2024

Un rôle qu’il a parfaitement alterné avec celui de pivot, dans lequel il s’est montré plus dominant encore sur la deuxième partie de saison dans le Texas. Agressif, disponible sur chaque action grâce à son travail de démarquage, systématiquement connecté visuellement au porteur de balle, Wemby s’est régalé aux abords de la raquette.

Magistralement servi par ses coéquipiers, l’ex-Metropolitan a enchaîné les paniers faciles et montré à quel point, à 20 ans seulement, il pouvait être inarrêtable. A condition, encore une fois, d’être utilisé de la bonne manière. Ce que Vincent Collet peut se targuer d’avoir réussi à faire mercredi, tordant notamment le cou à la question relative à son association avec Gobert et à son positionnement dans le cinq. Ailier-fort ou pivot, le sélectionneur national a déjà montré qu’il avait un rôle précis à offrir à Victor Wembanyama. Et qu’il pouvait dominer sur chaque poste. Des promesses suffisantes pour rêver en grand lors des prochaines joutes olympiques.

Reste à savoir maintenant si les joueurs des Spurs, Chris Paul et Tre Jones en tête, étaient devant leur écran pour assister au festival du prodige français. Et prendre des notes. Car c’est bel et bien en faisant passer l’intégralité du jeu par Wemby, qu’il se situe à la finition ou à la création, que San Antonio retrouvera son lustre d’antan. Et exploitera pleinement les incroyables qualités du dernier rookie de l’année.