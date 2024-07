Chris Paul aux Spurs, San Antonio offre un « vrai » meneur à Victor Wembanyama

A peine coupé par les Golden State Warriors, pas prêts à lui payer sa dernière année de contrat à 30 millions de dollars, Chris Paul a déjà retrouvé un employeur. Et si cette fois ce n'est pas un contender, la nouvelle destination de CP3 va en intéresser plus d'un. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le meneur vétéran va rejoindre les San Antonio Spurs pour un deal d'un an à 11 millions de dollars.

Beaucoup de fans des Spurs et d'observateurs intrigués par les débuts de Victor Wembanyama, ont déploré l'absence d'un meneur de métier pour aider le prodige français et ses camarades à obtenir de meilleurs résultats. En recrutant Chris Paul, certes en bout de course au niveau de sa carrière à 39 ans, les Spurs s'offrent une injection d'expérience et de leadership qui devrait faire un bien fou à la jeune escouade texane.

Un rôle comme à OKC ?

On se souvient de ce qu'avait apporté Chris Paul sur un an à Oklahoma City, avec un rôle de meneur titulaire toujours excellent, mais aussi de mentor pour Shai Gilgeous-Alexander. C'était déjà il y a 4 ans, mais s'il parvient à éviter les blessures et que son temps de jeu est géré avec prudence par Gregg Popovich, l'ancien joueur de New Orleans, Los Angeles, OKC et Phoenix sera extrêmement précieux.

Il ne faut pas s'attendre à ce que son arrivée fasse basculer San Antonio dans la galaxie des candidats aux playoffs, mais il est fort possible que dans quelques années, lorsque les Spurs seront en ordre de marche et prêts à rivaliser à l'Ouest, on se souvienne de ce qu'a apporté Chris Paul dans le processus. Savoir que Victor Wembanyama va pouvoir puiser dans le cerveau de l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA est une nouvelle assez excitante pour toutes les parties impliquées.