Le premier match de préparation de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques 2024 a été une formalité. Les Bleus ont écrasé la Turquie (96-46) un adversaire qui n'est plus que l'ombre de la grande nation de basket que l'on a connu par le passé, à Rouen.

Cette rencontre a été l'occasion pour Vincent Collet de donner un peu de temps de jeu à tout le monde et, fait évidemment marquant, d'associer Rudy Gobert et Victor Wembanyama pour la première fois en sélection. Le test a été concluant, avec notamment un Wembanyama dominant et très facile, avec 24 points, 6 rebonds et 4 passes au compteur en 20 minutes de jeu, pendant que Gobert posait 10 points, 5 rebonds et 2 passes en 10 minutes.

Il ne faut pas forcément voir ça comme un signe, mais le premier cinq de Vincent Collet aura été celui-ci : Matthew Strazel, Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Victor Wembanyama, Rudy Gobert.

Les Français menaient déjà de 24 points à la pause et ont tranquillement accru leur avance, Guerschon Yabusele apportant 14 points et Théo Maledon faisant bonne impression avec 8 points et 4 passes à 3/3 notamment, tout comme Nadir Hifi (8 pts, 4 asts).

Evan Fournier va clairement avoir besoin de temps de jeu pour se remettre d'équerre, l'arrière tricolore finissant avec 0 point et seulement deux tirs tentés.

L'équipe de France va s'envoler pour l'Allemagne pour poursuivre sa préparation avec un match amical à Cologne contre l'Allemagne samedi, avant de retrouver la Mannschaft, championne du monde en titre, à Montpellier lundi.

Le boxscore des Bleus