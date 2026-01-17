Giannis Antetokounmpo, la position très claire des Bucks

Malgré les nombreuses rumeurs et les mauvais résultats, les Milwaukee Bucks ont un plan clair autour de Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo l'a fait savoir haut et fort : il ne compte pas demander son trade des Milwaukee Bucks. Et sans surprise, la franchise du Wisconsin n'a absolument pas l'intention de perdre le Greek Freak !

Malgré les nombreuses rumeurs autour du Grec et les mauvais résultats de l'équipe (17-24), il n'est pas question de trader la superstar de 31 ans. Bien au contraire ! En effet, selon les informations d'ESPN, le message des Bucks est très clair : Antetokounmpo n'est pas disponible et ne le sera pas avant la deadline.

Par contre, Milwaukee compte bel et bien être sur le marché. L'objectif reste de récupérer un "joueur d'impact" pour justement l'associer avec le natif d'Athènes. Avec cette idée en tête, l'actuel 11ème de la Conférence Est a récemment affiché un intérêt pour les joueurs des Sacramento Kings Zach LaVine et Malik Monk.

Ils ont également pensé à Jerami Grant (Portland Trail Blazers), Andrew Wiggins (Miami Heat) ou encore Miles Bridges (Charlotte Hornets). Mais un mouvement d'envergure, pour un joueur comme Ja Morant (Memphis Grizzlies), représente aussi une possibilité.

En résumé, les Bucks veulent continuer de construire autour de Giannis Antetokounmpo. Et ils devraient prendre un risque, avant le 5 février, pour mieux l'entourer.

Giannis Antetokounmpo cash sur son avenir aux Bucks