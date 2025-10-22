Giannis Antetokounmpo, pourquoi les Knicks ont refusé un trade

New York a préféré miser sur la stabilité plutôt que sur un pari XXL pour attirer Giannis Antetokounmpo, selon les révélations d’ESPN.

Les New York Knicks auraient pu bouleverser la NBA cet été. Selon Brian Windhorst d’ESPN, la franchise était bien plus proche de faire venir Giannis Antetokounmpo que ce que l’on pensait. Les Knicks étaient « en position d’obtenir Giannis », avant de finalement décider de ne pas concrétiser un échange avec Milwaukee.

Invité sur First Take, Windhorst a expliqué que les Knicks auraient pu acquérir Giannis « dans certaines conditions », confirmant qu’un cadre de négociation avait bien existé. Ces propos font écho aux révélations de Shams Charania, qui indiquait que New York était « la seule destination envisagée » par le double MVP en dehors des Bucks.

“The Knicks were in position to get Giannis and they didn’t get him…the Knicks could have had Giannis under a certain set of circumstances.” - Brian Windhorst pic.twitter.com/k4XKHfuWbB — Awful Announcing (@awfulannouncing) October 21, 2025

Des discussions entre les deux franchises ont effectivement eu lieu en août, mais elles n’ont jamais vraiment avancé. Milwaukee a rapidement mis fin aux échanges, préférant prolonger l’aventure avec son franchise player.

Le poids du salary cap et l’équilibre du roster

Sous la contrainte du hard cap, les Knicks auraient dû aligner un package colossal pour équilibrer les salaires. Giannis touchera en effet 54,1 millions de dollars en 2025-26.

Même un échange centré sur Karl-Anthony Towns (53,1 millions), arrivé récemment, n’intéressait pas vraiment les Bucks. Ces derniers ont plutôt choisi de renforcer leur raquette autour de Giannis Antetokounmpo en recrutant Myles Turner.

La stabilité avant le gros coup ?

À New York, la direction a donc préféré faire preuve de retenue. Après une année de bouleversements (avec les arrivées successives de Towns, Mikal Bridges et OG Anunoby), le front-office veut désormais tester la cohésion de ce noyau aux côtés de Jalen Brunson sur une saison complète.

Comme l’a résumé Windhorst, les Knicks misent sur la continuité et la stabilité avant de retenter un mouvement d’envergure. Et si le projet fonctionne, ils pourraient ne pas avoir besoin d’un Giannis pour viser plus haut.

