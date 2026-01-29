Giannis Antetokounmpo serait désormais prêt à tourner la page à Milwaukee. Quatre franchises majeures se positionnent déjà sur un possible trade.

Le dossier Giannis Antetokounmpo vient de franchir un cap majeur. Selon Shams Charania, l'insider d'ESPN, la superstar grecque serait désormais ouverte à un départ de Milwaukee avant la trade deadline du 5 février, après plus de douze saisons passées avec les Milwaukee Bucks.

D’après plusieurs sources de la ligue, Antetokounmpo a fait savoir depuis plusieurs mois à sa direction qu’il estimait le cycle arrivé à son terme. Une position qui, combinée à la saison très compliquée des Bucks (18-27, hors du top 10 à l’Est), a conduit Milwaukee à écouter plus attentivement que jamais les offres reçues, même si la franchise ne souhaite pas se précipiter.

Quatre équipes se détachent clairement dans ce dossier explosif : le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves, les New York Knicks et les Golden State Warriors. Toutes auraient manifesté un intérêt concret et préparé des packages agressifs mêlant jeunes talents et choix de draft.

Milwaukee, de son côté, continue de poser un cadre clair : pas de deal sans un jeune joueur majeur et un volume important de picks. Les Bucks pourraient aussi choisir d’attendre l’intersaison, période durant laquelle davantage d’équipes auront accès à leurs choix de draft 2026.

Sur le plan sportif, la situation est tendue. Blessé au mollet, Antetokounmpo sera absent plusieurs semaines et les Bucks affichent un rendement catastrophique sans lui. Le double MVP n’a d’ailleurs pas masqué son agacement ces derniers jours, évoquant un manque d’effort collectif et de cohésion.

À l’approche de la deadline, une chose est désormais claire : le scénario d’un départ de Giannis n’a jamais été aussi crédible. Reste à savoir si Milwaukee acceptera de tourner la page dès février… ou s’il faudra attendre l’été pour voir tomber l’une des plus grosses décisions de la décennie en NBA.

L’offre des Golden State Warriors pour Giannis Antetokounmpo