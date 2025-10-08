Giannis Antetokounmpo : sa famille a quitté Milwaukee, un signe avant-coureur ?

Giannis Antetokounmpo est revenu en balle dans l'actualité cette semaine, avec la révélation de son intérêt pour un trade vers les New York Knicks pendant l'intersaison. Tout ça n'a pas débouché sur quoi que ce soit, mais les Bucks savent très bien qu'en cas de début de saison raté, leur superstar ne tergiversera pas trop et cherchera à faire ses valises. Sa famille, de son côté, l'a déjà fait...

On apprend en effet par le média Tovima que Mariah, l'épouse de Giannis Antetokounmpo, les quatre enfants du couple et la mère de Giannis, ont décidé de quitter Milwaukee et les Etats-Unis. Le clan passera une grande partie de l'année à Athènes, dans un complexe immobilier du quartier Paleo Psychiko, plusieurs appartements étant en plus réservés pour les trois frères de Giannis.

Lorsque l'on sait que Giannis est très proche de sa famille, cette nouvelle, si elle se confirme, pousse à s'interroger sur son avenir, à la fois chez les Bucks et aux Etats-Unis tout court.

À première vue, il ne s’agit peut-être que d’un retour aux sources, Giannis étant profondément attaché à la Grèce. Mais quand on connaît la place centrale qu’occupe sa famille dans ses décisions, ce déménagement fait forcément réfléchir. Le “Greek Freak” a souvent expliqué que son équilibre reposait sur leur présence à ses côtés, notamment lors des saisons les plus éprouvantes.

Les Bucks, déjà sous pression après une élimination précoce en playoffs et une intersaison mouvementée, savent qu’ils jouent gros. Si Milwaukee venait à mal démarrer la saison, le départ du clan Antetokounmpo pourrait bien apparaître comme le premier signe d’un éloignement plus profond entre la superstar et sa franchise de toujours.

Giannis voulait les Knicks, affaire à suivre !