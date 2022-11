Giannis revient sur l’incident de l’échelle : “Ce n’est pas professionnel”

Giannis Antetokounmpo s'est expliqué sur l'incident survenu après le match contre Philadelphie et impliquant Montrezl Harrell et des employés des Sixers.

Une heure après avoir eu un petit coup de sang contre des employés du Wells Fargo Center qui le dérangeaient dans sa séances de lancers post-match, Giannis Antetokounmpo est revenu sur l'incident dans des propos relayés par The Athletic.

"Je n'essaye jamais de manquer de respect à qui que ce soit et de quelque manière que ce soit. Je crois ce que ce qui s'est passé aujourd'hui était un incident malheureux. Les gens n'ont pas respecté le fait que parfois les joueurs veulent faire du travail supplémentaire. Je trouve que ce n'est pas professionnel d'éjecter quelqu'un du terrain, lui prendre le ballon ou mettre une échelle devant lui alors qu'il essaye de faire son travail. On nous paye pour ça. On n'a pas juste été choisis. On est payés".

Dans le récit de The Athletic, on apprend que Giannis s'est un peu pris le bec avec Montrezl Harrell, l'intérieur des Sixers, qui lui demandait de quitter les lieux et a été jusqu'à lui piquer l'un des ballons avec lequel il s'entraînait.

Pas d'excuses formelles, donc, de la part de Giannis Antetokounmpo, qui estime qu'il était dans son bon droit, même s'il n'était pas à domicile mais dans la salle d'une équipe adverse.

